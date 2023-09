Alkohole i używki

Koniec z paleniem papierosów. Politycy prześcigają się w zakazach

Autor: PAP

Data: 03-09-2023, 13:17

Jak podkreśla WHO, co roku ponad 8 milionów ludzi umiera z powodu palenia tytoniu, co czyni go jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Coraz więcej państw zaostrza walkę z nikotynizmem.

Coraz więcej państw zaostrza przepisy antynikotynowe; fot. unsplash.com / Mathew MacQuarrie

Zakaz sprzedaży papierosów

Królestwo Bhutanu w 2004 roku jako jedyny kraj wprowadziło kompletny zakaz uprawy, zbioru, produkcji i sprzedaży produktów tytoniowych. Zakaz ten został jednak znacząco złagodzony w 2021 roku, by ograniczyć przemyt papierosów z zza granicy.