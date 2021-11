Łódź: Kontrabanda tytoniowa w sklepie mięsnym

Łódź. Właściciel sklepu mięsnego na jednym z targowisk, poza prowadzeniem legalnej działalności, dodatkowo zajmował się pokątną sprzedażą tytoniu i papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

Łódź: Kontrabanda tytoniowa w sklepie mięsnym. fot. Łódzka Policja

Policjanci z Wydziału Kryminalnego VI Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podczas przeprowadzonej kontroli jednego z targowisk miejskich na terenie Widzewa zabezpieczyli kontrabandę tytoniową. 62-letni właściciel sklepu mięsnego znajdującego się na terenie rynku, poza prowadzeniem legalnej działalności, dodatkowo zajmował się pokątną sprzedażą tytoniu i papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

20 listopada 2021 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego VI Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeprowadzili kontrolę jednego z miejskich targowisk. W związku podejrzeniem, że w pobliskim sklepie mięsnym, oferowane są do sprzedaży wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy skarbowej, funkcjonariusze postanowili to sprawdzić.

Po wejściu do kiosku kryminalni spytali właściciela, czy w jego sklepie faktycznie znajduje się nielegalny asortyment. Zaskoczony mężczyzna zaprzeczył, jednak stróże prawa zauważyli, że przy drzwiach do lokalu znajduje się torba wypełniona woreczkami z tytoniem. Podczas przeszukania pomieszczenia, mundurowi odnaleźli 47 kartonów papierosów różnych marek oraz osiem woreczków z tytoniem. Nielegalny towar ukryty był w lodówce.

Nielegalne papierosy w sklepie mięsnym

Mając podejrzenie, że kontrabandy może być więcej policjanci postanowili sprawdzić miejsce zamieszkania mężczyzny. Intuicja nie zawiodła funkcjonariuszy. Po dotarciu do mieszkania zatrzymanego 62-latka policjanci przeszukali przynależne do lokalu pomieszczenie gospodarcze, w którym zabezpieczyli 1029 paczek papierosów oraz kolejne 24 woreczki z tytoniem.

Łącznie zatrzymali 29980 sztuk papierosów oraz 8 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej o wartości czarnorynkowej opiewającej na kwotę ponad 35 tysięcy złotych. Zatrzymany mężczyzna, notowany za podobne przestępstwa usłyszy zarzut posiadania i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych, co zagrożone jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności - informuje kom. Marcin Fiedukowicz z łódzkiej policji.