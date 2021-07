Marlboro zniknie z brytyjskiego rynku

Jak pisze portal WNP.pl koncern tytoniowy Philip Morris International poinformował, że w najbliższej dekadzie zrezygnuje ze sprzedaży papierosów Marlboro w Wielkiej Brytanii.

Powodem takiej decyzji jest spadająca liczba palaczy, co jest z kolei efektem działań rządu, który promuje politykę antynikotynową wobec inwestorów. Firma poinformowała, że "zamierza ujrzeć świat bez papierosów".

- Im szybciej to nastąpi, tym lepiej dla wszystkich - powiedziała wiceprezes Moira Gilchrist. Przyznała, że przy wdrożeniu odpowiednich środków, zakończenie sprzedaży Marlboro na Wyspach będzie możliwe już za 10 lat.

Philip Morris International podjął już pierwsze działania, by ograniczyć sprzedaż tytoniu. Firma zainwestowała 8 mld dolarów we wdrożenie nowych produktów i technik oraz zatrudniła rzeszę naukowców i techników. Wszystko po to, by opracować mniej ryzykowne alternatywy dla papierosów. Sztandarowym produktem jest Iqos, który podgrzewa, a nie spala tytoń.

W perspektywie kolejnych 4 lat firma zamierza generować ponad 50 proc. przychodów netto z produktów antynikotynowych. Obecnie jest to zaledwie połowa tej wartości. Na początku lipca tytoniowy gigant poinformował, że zawarł umowę o wartości 1,2 mld dolarów na zakup brytyjskiego producenta inhalatorów dla astmatyków firmy Vectura.

