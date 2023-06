Nikotyna bez tytoniu. "To plaga wśród młodzieży"

Alkohole i używki

Używanie nikotyny bez udziału tytoniu zwiększa się także wśród młodzieży - wynika z raportu PAN "Polskie zdrowie 2.0". Nikotyna podawana bez udziału tytoniu budzi zaniepokojenie specjalistów od uzależnień - powiedział PAP psychiatra i ekspert od uzależnień dr Andrzej Silczuk.

Nikotyna podawana bez udziału tytoniu budzi zaniepokojenie specjalistów od uzależnień/fot. shutterstock

"Opracowaliśmy różne metody przyjmowania nikotyny. Palimy, a ostatnio +podgrzewamy+ suszony lub jeszcze wilgotny tytoń, wciągamy donosowo sproszkowany w formie tabaki, żujemy go, ssiemy saszetki z tytoniem nasączając śluzówki dziąseł" - powiedział dr Silczuk. Jak podkreślił, choć przez lata to tytoń zawierający nikotynę był głównym obiektem zainteresowania, w ostatnich kilkunastu latach to nikotyna podawana bez udziału tytoniu staje się główną przyczyną zaniepokojonych spojrzeń specjalistów od uzależnień. W Polsce obserwuje się spadek użycia wyrobów tytoniowych i zwiększenie używania produktów nikotynowych, "bo jak nie drzwiami ta nikotyna, to oknem".

Według raportu PAN "Polskie zdrowie 2.0", do używania papierosów elektronicznych przyznaje się 4,8 proc. Polaków, a tytoniu podgrzewanego 4 proc. Polska młodzież używa częściej e-papierosów niż tradycyjnych papierosów. W 2019 r. pierwsze ich użycie przed pełnoletnością deklarowało 16 proc. osób, podczas gdy w 2021 r. zrobił to już niemal co czwarty nastolatek. Używanie tego typu urządzeń w Europie wykazuje trend wzrostowy.