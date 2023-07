Pierwszy kraj UE zakaże palenia w samochodach w obecności dzieci oraz kobiet w ciąży?

Projekt, którym zajmuje się obecnie ministerstwo zdrowia, ma uzupełniać federalną ustawę o ochronie osób niepalących. Nowy przepis przewiduje wprowadzenie zakazu palenia w pojazdach, jeśli pasażerami są dzieci lub ciężarne – poinformowała dpa.

Wprowadzenia takiego zakazu kraje związkowe domagały się od 2019 roku. Zakaz palenia, obowiązujący obecnie np. w lokalnym transporcie publicznym, ma zostać rozszerzony również o "pojazdy zamknięte", jeśli podróżują nimi osoby nieletnie lub kobiety w ciąży.

W marcu 2022 roku projekt ustawy został wniesiony do Bundestagu. Władze Dolnej Saksonii uzasadniły ten krok, powołując się na ustalenia Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem, według których stężenie tytoniu w samochodach może być nawet 5-krotnie wyższe "niż w przeciętnej zadymionej restauracji". W przypadku dzieci i młodzieży może to doprowadzić m.in. do chorób płuc lub układu oddechowego.

Minister zdrowia Karl Lauterbach chce, by zakazem objąć ponadto e-papierosy i produkty z konopi indyjskich.

