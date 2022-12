Alkohole i używki

Tytoń może wytwarzać kokainę. Niebywałe odkrycie naukowców

Autor: PAP

Data: 02-12-2022, 08:44

Dzięki poznaniu procesu wytwarzania kokainy przez rośliny chińscy naukowcy stworzyli tytoń, którego liście zawierają ten alkaloid - informuje „Journal of the American Chemical Society“.

Chińscy naukowcy stworzyli tytoń, którego liście zawierają kokainę. | fot. Shutterstock

Pachnące jak herbata liście krasnodrzewu pospolitego (Erythroxylum coca Lam.), znanego też jako krzew kokainowy lub koka, zawierają od 0,25 do 1,3 proc. kokainy. Choć wytwarzanie kokainy wyewoluowało, aby pomoc roślinom odstraszać owady - pobudzające działanie tej substancji przyciągnęło uwagę starożytnych mieszkańców Andów.

Uprawa kokainy w Peru i Boliwii

Od tysiącleci miejscowi żują liście koki lub zaparzają je, by lepiej znosić zmęczenie, głód, a zwłaszcza chorobę wysokościową, zwaną przez nich "soroche". Uprawa koki to opłacalne zajęcie w górskich rejonach Ameryki Południowej - zbiory liści możliwe są nawet cztery razy w roku. W Peru czy Boliwii ekstrakt z liści koki dodaje się do napojów, cukierków, ciastek czy pasty do zębów. Natomiast uzyskiwana z liści czysta kokaina, o znacznie silniejszym działaniu jest stosowana w medycynie, jednak kojarzy się przede wszystkim z kartelami narkotykowymi osiągającymi miliardowe zyski.