Wszystkie zapisy Konwencji Ramowej WHO o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (FCTC) mogą być stosowane do nowych produktów tytoniowych - oceniła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w rekomendacjach przed planowanymi na listopad br. obradami państw sygnatariuszy konwencji.

fot. shutterstock

WHO: Nowe produkty tytoniowe powinny być traktowane jak zwykłe papierosy

W dokumentach opublikowanych na stronie internetowej FCTC WHO przed obradami, WHO podsumowuje postęp we wdrażaniu konwencji. W jednym z dokumentów opisuje - jak głosi tytuł - "wyzwania tworzone przez nowe i powstające produkty tytoniowe" dla realizacji zapisów konwencji i jej wytycznych (dokument FCTC/COP/10/9). Chodzi m.in. o podgrzewane wyroby tytoniowe (HTPs) i e-papierosy (ENDS).

Dokument proponuje, by państwa-sygnatariusze rozważyły na poziomie klasyfikacji wyrobów tytoniowych "uregulowanie HTPs w sposób pokrewny do zwykłych papierosów" i zarzuca firmom tytoniowym, że podejmują działania promujące "relatywnie łagodną" regulację dla HTPs. Przyjęcie regulacji podobnej do tej, jaka odnosi się do zwykłych papierosów byłoby "podejściem zapobiegawczym wobec zagrożeń dla zdrowia"; autorzy dokumentu argumentują, że choć wiedza na temat nowych produktów rozwija się, to "dane o ich długoterminowych skutkach dla zdrowia są ograniczone, gdyż ta nowa generacja produktów jest dostępna na rynkach globalnych od dość niedawna".

Inną propozycją (pkt. 21) jest rozważenie opodatkowania produktów HTPs "na takim samym poziomie jak zwykłych papierosów na zasadzie ceny za sztukę, bez względu na ogólną zawartość tytoniu".

W osobnym dokumencie (FCTC/COP/10/7) autorzy oceniają, że istniejące dowody nie popierają używania e-papierosów jako pomocy w rzucaniu palenia. Odnośnie jednorazowych e-papierosów strony konwencji "powinny rozważyć bardzo mocne regulacje, które mogłyby zawierać zakaz, w celu ochrony dzieci i młodzieży" - głosi dokument. Kwestią do rozważenia - według dokumentu - powinny być też regulacje dotyczące saszetek nikotynowych i "podjęcie wszelkich działań, by zminimalizować dostęp młodzieży do nich, ich atrakcyjność dla młodych ludzi i rozpoczęcie ich używania".

Obrady państw sygnatariuszy Konwencji Ramowej WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (WHO FCTC) odbędą się w Panamie w dniach 20-25 listopada br.

