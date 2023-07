Czy w Polsce zostanie wprowadzona strategia endgame, zgodnie z którą od 2030 roku Polska miała być całkowicie wolna od dymu tytoniowego? Plany dotyczące projektu zakazu sprzedaży papierosów wyjaśnił nam rzecznik GIS, Szymon Cienki.

Polska krajem wolnym od tytoniu 2030?

Jednym z rozwiązań jakie stosowane są na świecie w kwestii zmniejszenia odsetka palaczy jest przyjęcie strategii harmreduction, która nie ogranicza przyjmowania nikotyny, a skupia się na redukcji szkód i eliminacji związków toksycznych. Natomiast Polska zadeklarowała cztery lata temu przyjęcie strategii endgame, która wprowadza całkowity zakaz palenia.

Datą graniczną, która jeszcze do wczoraj znajdowała się na rządowych stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego był rok 2030. Teraz podana strona internetowa nie jest już dostępna.

Jak potwierdził w rozmowie z portalspozywczy.pl, rzecznik GIS, Szymon Cienki, projekt na tę chwilę nie będzie jednak realizowany, ponieważ prace nad nim wstrzymała m.in. epidemia Covid-19.

Zakaz sprzedaży papierosów 2030 - czy to możliwe?

Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego dodał, iż wstępne założenia strategii endgame zostały w Polsce ogłoszone w 2019 r., zgodnie z założeniem Światowej Organizacji Zdrowia, które miało na celu wprowadzenie ambitnych i skutecznych interwencji w celu zmniejszenia wskaźnika palaczy. Jednak, jak podkreślił Szymon Cienki, od tego czasu rzeczywistość zmieniła się, a liczba osób palących się zwiększyła.

- Dlatego pomysł ograniczenia wskaźnika palaczy należałoby zmodyfikować i określić zarys konkretnej mapy drogowej, która doprowadziłaby nas do zamierzonego celu. Na tę chwilę temat jest nieaktualny, a prace nad strategią obniżającą wskaźnik osób palących tytoń rozpoczną się najwcześniej w przyszłym roku, przy okazji opracowywania innych programów i projektów. Te również poddaliśmy wnikliwej rewizji i będziemy dążyli do tego, aby dostosować się do aktualnej rzeczywistości - mówi Szymon Cienki.

Zakaz sprzedaży papierosów w Unii Europejskiej. Kraje, które wprowadzają zakaz palenia tytoniu

Strategię endgame, czyli całkowitą eliminację tytoniu ze społeczeństwa, ogłosiły już takie kraje jak:

Holandia - od 1 lipca 2024 r.,

Finlandia - do 2030 r.,

Nowa Zelandia - do 2025 r.,

Szkocja - do 2034 r.,

Irlandia - do 2025 r.,

Dania - do 2030 r.,

Kanada - do 2035 r.,

Szwecja - do 2025 r.

Ile osób pali papierosy w Polsce?

W większości państw celem strategii endgame jest redukcja odsetka palaczy do maks. 5 %. Jakie szanse w tej kwestii ma Polska, w której - jak wynika z raportu Polskiej Akademii Nauk – pali co trzecia osoba (28,8% dorosłych Polaków - 30,8% mężczyzn i 27,1% kobiet)?

Czy - do 2030 roku - w ciągu 6,5 lat Polacy zdążą zmienić swoje przyzwyczajenia i poradzić sobie z uzależnieniem od nikotyny?

Philip Morris Polska o całkowitym zakazie palenia w Polsce

Jak podkreśla koncern PMI w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji:

„W pełni zgadzamy się z tym, że papierosy powinny jak najszybciej zniknąć z polskiej przestrzeni publicznej. To właściwy kierunek, wymagający jednak kompleksowej i przemyślanej strategii, uwzględniającej zarówno działania z zakresu prewencji, profilaktyki, jak i redukcji szkód, czyli zastępowania papierosów lepszymi od nich alternatywami z nikotyną przez te osoby, które w przeciwnym razie kontynuowałyby palenie papierosów”.

Japan Tobacco International Polska o wprowadzeniu strategii endgame w Polsce

„Branża tytoniowa już podlega bardzo restrykcyjnym regulacjom produktowym, ostrzeżenia zdrowotne zajmują większą część opakowania, a udział podatków w cenie papierosów wynosi ponad 80%. Wierzymy w wolność wyboru dorosłych konsumentów, którzy powinni dokonywać własnych, świadomych decyzji dotyczących stylu życia i produktów, z których korzystają” – powiedział Adrian Jabłoński, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Komunikacji w Japan Tobacco International Polska.

