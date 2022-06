Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów

Autor: PAP

Data: 09-06-2022, 08:34

Funkcjonariusze zabezpieczyli przeszło 23 mln sztuk papierosów oznaczonych logo dwóch znanych koncernów tytoniowych o szacunkowej wartości blisko 17 mln złotych.

Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów, fot. shutterstock

Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału SG zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego OSG kpt. SG Dagmara Bielec. W czasie akcji ujawniono ponad 23 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości blisko 17 mln zł.

Jak przekazała kpt. SG Dagmara Bielec, zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych w sprawie, wobec których zastosowano tymczasowe areszty. SG szacuje, że gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków wyniosłyby ponad 21,5 mln złotych.

Z informacji przekazanych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej wynika, że do rozbicia zorganizowanej grupy doszło w ostatni poniedziałek na terenie trzech podwarszawskich powiatów. "Na jednej z posesji funkcjonariusze zlikwidowali tzw. paczkowalnię, czyli kompletną i profesjonalną linię służącą do pakowania pojedynczych paczek papierosów, natomiast na kolejnych dwóch - magazyny wypełnione komponentami do produkcji papierosów oraz składowania i magazynowania gotowych wyrobów tytoniowych" - przekazała Bielec.

Towar bez polskich znaków akcyzy

Ogółem w trzech miejscach funkcjonariusze zabezpieczyli przeszło 23 mln sztuk papierosów oznaczonych logo dwóch znanych koncernów tytoniowych o szacunkowej wartości blisko 17 mln złotych.

"Towar bez polskich znaków akcyzy miał trafić na nielegalny rynek zarówno w Polsce jak i krajach Europy Zachodniej. Funkcjonariusze ustalają wszystkie okoliczności sprawy, m.in. od kiedy działała fabryka, gdzie dokładnie trafiał wyprodukowany towar oraz kto i jakie dochody mógł uzyskać w wyniku nielegalnej działalności" - zaznaczyła kpt. SG Dagmara Bielec.

Podejrzani są dobrze znani organom ścigania

Dagmara Bielec dodała, że zatrzymani podczas działań trzej mężczyźni to obywatele Polski w wieku 37, 42 i 46 lat. Podejrzani są dobrze znani polskim organom ścigania. Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez zezwoleń.

Jak przekazał Nadwiślański OSG, wobec wszystkich zatrzymanych Sąd Rejonowy w Sochaczewie zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztów na okres trzech miesięcy, z możliwością ich uchylenia po wpłaceniu poręczeń majątkowych w wysokości 100 000 złotych.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie. Straż Graniczna zaznacza, że sprawa jest rozwojowa.