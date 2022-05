„Mróz…i już!”, to najnowszy projekt Grupy Mróz, jednego z czołowych przedstawicieli producentów żywności w Polsce.

Nasze produkty idealnie wpisują się w gusta osób które chcą zjeść szybko, ale również smacznie i zdrowo. Kanapki, bagietki, zestawy obiadowe to produkty które codziennie o świcie opuszczają nasz zakład.

Linia Bistro to dania inspirowane tradycyjnymi recepturami kuchni całego świata, takimi jak indyjska Tikka Masala, meksykańskie Chili con Carne, czy tajskie Curry. Za autentyczny smak naszych potraw odpowiada nasz szef kuchni, Andrzej Truchlewski. Zafascynowany foodpairingiem i ideą locavore, doświadczenie zdobywał podczas pracy pod okiem mistrzów Georgia Locatellego oraz Anthony’ego Norta w Londynie oraz licznych podróży kulinarnych. Z dbałością komponuje receptury naszych dań, aby ich skład pozostawał prosty i zdrowy, bez zbędnych dodatków i substancji konserwujących.

W ramach “Mróz…i już!” bardzo intensywnie rozwijamy także koncept dań wegańskich „Bistro Vege” oraz całą gamę dań inspirowanych tradycyjną kuchnią polską.

Kolejny segment oferowanych przez nas produktów to kanapki do spożycia na zimno, takie jak popularne „trójkąty” i bagietki, lub do podania po wcześniejszym podgrzaniu jak np. panini czy ciabatty.

Jednym z kluczowych elementów strategii firmy jest nacisk na bezpieczeństwo produkowanej żywności. Nasz zakład, jako jeden z nielicznych w tej części Europy, wyposażony jest w pomieszczenia typu „clean room”, które pozwalają na produkcję żywności ultra fresh, przy zachowaniu najwyższych światowych standardów higienicznych. Na dowód powyższego, możemy pochwalić się uzyskaniem certyfikatu BRC.

Produkty “Mróz…i już!” dostępne są już w sklepach sieci Lidl, Kaufland czy Dino. Stale współpracujemy też z firmami takimi jak Orlen czy Żabka. Dzięki maksymalnym zdolnością produkcyjnym na poziomie 4 milionów opakowań miesięcznie, jesteśmy w stanie dalej konsekwentnie rozwijać i poszerzać nasz katalog produktów.

