JNT Group S.A. Sp.K. jest jednym z największych producentów, importerów i dystrybutorów branży winiarskiej w Polsce. Ta dynamicznie rozwijająca się, nowoczesna firma posiada szeroką i różnorodną ofertę produktową, która obejmuje m.in.: wina gronowe, wina musujące, wermuty, wina grzane, ekologiczne, deserowe, owocowe, cydry, napoje niskoalkoholowe, hard seltzery, hard lemonade oraz drinki RTD.

Spółka prowadzi intensywne działania na rynku HoReCa premium. Aby umocnić na nim swoją pozycję, dokonała licznych akwizycji: przejęła działalność operacyjną spółki Wino Makłowicz oraz podpisała umowę na wyłączność dystrybucji win do HoReCa z polską winnicą Miłosz. Firma przejęła także spółkę Platinium Wines.

JNT Group S.A. Sp.K. to także producent znanych marek takich jak: Grzaniec Galicyjski, Kadarka Prestige, Monte Santi, Barmańska, Zbójeckie Grzane, Wino Chefa, Wild Wine, The New Land, Angelo, Lazy Wheel, Sangra de Allegra, Moonlight Lake, Leemon Demon czy Cydr Dobroński. Firma jest Członkiem Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.