30 lat doświadczenia

Założona w 1992 roku spółka KGL S.A. jest obecnie jednym z kluczowych:

• dostawców granulatów polimerów termoplastycznych,

• producentów opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych,

• producentów narzędzi produkcyjnych (form) na maszyny termoformujące i wtryskarki.

Na przestrzeni lat KGL S.A. swoją działalnością nieustannie dąży do tego, aby znak i nazwa firmy kojarzyły się z solidnością i gwarancją jakości. Ugruntowana pozycja KGL S.A. w Polsce i za granicą to nie tylko wynik świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Spółka zawdzięcza swój sukces przede wszystkim kadrze kompetentnych specjalistów i pracowników (ponad 800 zatrudnionych osób) i stosowaniu nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności.

Sprzedaż bezpośrednia na cały świat

Dominującym rynkiem działalności KGL S.A. jest Polska. W skali globalnej, Spółka oferuje swoje usługi w Europie (m.in. kraje bałtyckie, Czechy, Francja, Islandia, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy), Azji (m.in. Arabia Saudyjska, Indie, Japonia, Malezja, Pakistan, Rosja), Afryce (Botswana), Ameryce Północnej (Dominikana, Gwatemala, Nikaragua).

Wszechstronność i elastyczność

KGL S.A. posiada w swoim portfolio kompleksową ofertę z zakresu opakowań z tworzyw sztucznych, form i granulatów. Asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty tak, aby odpowiadał na bieżące potrzeby Klientów, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji rynkowej, a w szczególności wprowadzanych regulacji prawnych, mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Imponujące statystyki sprzedaży i produkcji

KGL S.A. to:

• Ponad 1000 odbiorców granulatu;

• Ponad 800 odbiorców opakowań z sektora FMCG (m.in. z branży mięsnej i drobiarskiej, owocowo-warzywnej, garmażeryjnej, jajczarskiej, cukierniczej, produktów mlecznych, słodyczy i przekąsek, chemii domowej i naczyń jednorazowych);

• Zdolność produkcyjna folii ponad 40 tys. ton rocznie;

• Zdolność do produkcji opakowań ponad 1,5 mld szt. rocznie.

Produkcja opakowań i narzędzi

Opakowania z tworzyw sztucznych dla sektora FMCG to najistotniejszy obszar działalności KGL S.A. Opakowania produkowane są w technologii termoformowania, w której surowcem bazowym jest wytwarzana na własnych ekstruderach folia. Posiadanie na własność linii do ekstruzji folii daje Spółce większą elastyczność i niższy końcowy koszt wytworzenia opakowania. W procesie produkowania opakowań, wykorzystywane są także zaprojektowane i wytwarzane w narzędziowni KGL S.A. narzędzia produkcyjne (formy).

Dystrybucja tworzyw sztucznych

KGL S.A. to jeden z wiodących w Polsce dystrybutorów tworzyw technicznych i konstrukcyjnych, tworzyw z grupy poliolefin oraz tworzyw styrenowych. Granulat dostarczany jest przede wszystkim do małych i średnich firm. Zamówienia obsługiwane są z magazynu centralnego w Kostrzynie Wielkopolskim oraz z magazynów w Mościskach i Rzakcie.

Know-how, czyli dynamiczny rozwój innowacji

Aby stać się przedsiębiorstwem z większą przewagą konkurencyjną, w maju 2018 roku KGL S.A. otworzyło własne Centrum Badawczo-Rozwojowe. W ramach prowadzonych prac B+R, CBR zajmuje się opracowywaniem nowych produktów, usług i technologii przeznaczonych dla Spółki. Celem działania Centrum jest kreowanie nowych, konkurencyjnych cenowo i jakościowo technologii produkcji (tj. głównie form, narzędzi produkcyjnych, struktur materiałowych i projektów opakowań). Z usług Centrum Badawczo-Rozwojowego mogą skorzystać także podmioty zewnętrzne, jak jednostki B+R, instytucje wsparcia biznesu, czy inne podmioty zainteresowane zakupem specjalistycznych usług B+R w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych i termoformowania.

Strategia rozwoju KGL S.A. do 2025 roku

W styczniu 2021 roku KGL S.A. przedstawił nową „Strategię rozwoju na lata 2021–2025”. Zgodnie z założeniami, nie później niż w 2025 roku Spółka będzie:

• kluczowym dostawcą opakowań dla producentów żywności, w tym – dostawcą folii i opakowań dla produktów mleczarskich,

• producentem regranulatów i compoundów,

• producentem zaawansowanych narzędzi dla przetwórców tworzyw sztucznych,

• znaczącym dystrybutorem granulatów polimerów termoplastycznych.

Realizacja celów będzie możliwa dzięki ciągłemu rozwojowi i wzrostowi zaawansowania technologicznego, z którymi nieodłącznie wiążą się: zachowanie odpowiedzialności społecznej, stosowanie norm etycznych i zrównoważona produkcja. W osiągnięciu założeń bardzo ważną rolę odegra Centrum Badawczo-Rozwojowe jako źródło know-how i nowych rozwiązań technologicznych, ale również jako ośrodek projektowania nowych form i miejsce opracowywania i wdrażania nowych koncepcji produkcji.

KGL S.A. tworzy czyste jutro

Ochrona środowiska naturalnego to jeden z priorytetowych celów KGL S.A. W swojej działalności, Spółka stawia na ekologię i w związku z tym zobowiązała się do wdrożenia rozwiązań zgodnych z koncepcją Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) i prowadzenia produkcji opartej o zasady zrównoważonego rozwoju.

Zobowiązania pro środowiskowe KGL S.A.:

• Rezygnacja ze struktur wielowarstwowych na rzecz monostruktur, co wesprze recykling tworzyw niekompatybilnych.

• Zwiększenie udziału recyklatów (rPET) do produkcji folii i opakowań, co zmniejszy ilość pierwotnego plastiku wprowadzanego do obiegu.

• Redukcja wagi opakowań, co zmniejszy zużycie tworzyw sztucznych w branży opakowaniowej.

• Stosowanie zasad eko-projektowania (nowe typy etykiet, lepsze znakowanie materiałów) opakowań i nowych materiałów, co umożliwi efektywniejszy recykling.