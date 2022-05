30 lat doświadczenia na rynku

NORTH COAST to największy w Polsce importer i dystrybutor wysokogatunkowych produktów spożywczych pochodzących głównie z Włoch, ale także z Francji, Hiszpanii, Grecji oraz Anglii. Swoją działalność firma rozpoczynała w 1992 roku od małego magazynu w Pruszkowie pod Warszawą i dystrybucji zaledwie kilku marek z asortymentem produktów suchych. Dziś NORTH COAST to przedsiębiorstwo zatrudniające blisko 200 osób z rocznym obrotem ponad 200 mln zł, działające na terenie całego kraju oraz obsługujące rynki Europy Środkowo - Wschodniej. Dystrybutor dysponuje nowoczesnym centrum logistycznym w Gliwicach oraz pięcioma magazynami zlokalizowanymi w największych miastach w Polsce.

North Coast to nie tylko dystrybutor produktów spożywczych premium, to także producent sera mozzarella wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym w Rzepinie, gdzie dziennie przerabia się ok. 200 000 litrów mleka, z którego produkowana jest doskonała jakościowo mozzarella w solance pod marką Castelli oraz markami własnymi wiodących sieci na terenie całej Europy.

Aktualnie w ofercie NORTH COAST jest ponad 3 000 produktów premium renomowanych marek spożywczych tj. Galbani, Cirio, Agnesi, Castelli, Cellini, Riso Gallo, Lotus, Surgital, Bertani. Naszymi klientami są zarówno wielkopowierzchniowe hipermarkety, jak i małe, lokalne placówki spożywcze, a także przedstawiciele kanału HoReCa, czyli właściciele restauracji, pizzerii, kawiarni, barów, czy pubów, którym przede wszystkim zależy na najwyższej jakości serwowanych przez nich posiłków. Od 2020 roku firma jest częścią francuskiej grupy mleczarskiej LACTALIS.