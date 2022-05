Mlekpol dba o ludzi.jpg

SM Mlekpol – naturalnie dba o ludzi

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol jest jednym z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce oraz jednym z dwudziestu największych w Europie. W trakcie swojej trwającej 40 lat historii stała się liderem w branży, dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów produkcyjnych z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej nauki i technologii.

SM Mlekpol została założona w 1980 r. w Grajewie, mieście leżącym na obszarze Zielonych Płuc Polski, gdzie znajdują się najcenniejsze w kraju i Europie pod względem przyrodniczym ekosystemy. W tym regionie prowadzone są największe hodowle krów mlecznych, od których pozyskiwane jest mleko najwyższej jakości, które następnie trafia do zakładów należących do Mlekpolu.

Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol tworzą przede wszystkim ludzie, którzy stanowią jej największy kapitał, siłę i przyszłość. Do Spółdzielni należy ponad 9000 rolników oraz 2700 osób zatrudnionych w 13 zakładach na terenie całej Polski. Nowoczesne systemy zarządzania zasobami ludzkimi, inwestycja w kadry i pozyskiwanie wyspecjalizowanych pracowników sprawiają, że zespół złożony jest z profesjonalistów, których cechuje zaangażowanie i pasja oraz bogate doświadczenie w branży.

SM Mlekpol jako pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek mleko UHT (1995 r.) i w oparciu o nie rozwinęła produkcję szerokiej gamy artykułów mleczarskich. W jej strukturach stworzono wiele silnych marek, które są bezkonkurencyjne na rynku polskim i cieszą się rosnącą popularnością wśród innych krajów na całym świecie. Taką marką jest Łaciate, która przez 25 lat od momentu powstania zbudowała niezachwiane dziś zaufanie wśród konsumentów. Ze względu na wyjątkowy i naturalny smak produktów wytwarzanych wyłącznie z polskiego mleka bardzo lubiane są również inne marki Mlekpolu, takie jak: Milko, Mazurski Smak, Rolmlecz, Maślanka Mrągowska i Białe. Zarówno produkty bezpośrednio skierowane do konsumentów, jak i te przeznaczone do dalszego przetwórstwa, codziennie trafiają do wielu krajów Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej i Południowej. Zagraniczni odbiorcy cenią sobie jakość, profesjonalizm oraz stabilność współpracy jaką gwarantuje Mlekpol.

Przyjęta strategia rynkowa, podnoszenie poziomu jakości w każdym obszarze działalności sprawiły, że Spółdzielnia wielokrotnie była nagradzana w prestiżowych ogólnopolskich konkursach, rankingach branżowych i konsumenckich. Produkty SM Mlekpol znajdują uznanie zarówno wśród przedstawicieli sektora FMCG, detalistów, jak i klientów

