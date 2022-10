Jesteśmy wyjątkowymi ekspertami w mięsie indyczym – mięsie wysokiej klasy, zdrowszym niż inne.

- od 55 lat czerpiemy z tradycji zachowując rzemieślniczy charakter naszych wędlin wykorzystując najnowszą technologię i opakowania.

Nasza firma mieści się w sercu Wielkopolski, nieopodal Wielkopolskiego Parku Narodowego, z dala od zgiełku i zanieczyszczeń.

Z tego powodu szczególnie dbamy o nasz ekosystem w którym funkcjonujemy i nieprzerwanie dążymy do zachowania niezależności energetycznej oraz możliwe najmniejszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne – już posiadamy:

własną biogazownię

farmę paneli fotowoltaicznych

oraz oczyszczalnię ścieków

Wielkopolski Indyk to także jeden z największych polskich, indywidualnych dostawców mięsa indyczego.

Z powodzeniem obsługujemy nie tylko rynek krajowy, ale rynki Europejskie a w wielu przypadkach także rynki poza Europą.

Obsesyjnie dbamy o jakość naszych produktów.

Możemy to robić na każdym etapie produkcji ponieważ Wielkopolski Indyk to firma zintegrowana w łańcuchu od pola do stołu. Dysponujemy sporym areałem pod uprawy wysokiej klasy zbóż do produkcji pasz, licznymi fermami, ubojnią oraz nowoczesną przetwórnią.

Dysponujemy potencjałem umożliwiającym realizację niemal każdego zamówienia - ramach samej przetwórni operujemy liniami do produkcji dań gotowych convenience i sous vide, produktów dojrzewających, wędlin plasterkowanych oraz produktów mrożonych. Jesteśmy w stanie produkować (tygodniowo) między innymi 50 t parówek. 25 t wyrobów dojrzewających, 150 t wędzonek, 200 t produktów plasterkowanych, czy 100 t produktów typu convenience (mrożone i chłodzone).

Produkujemy produkty pod marką producencką „Wielkopolski Indyk” oraz oferujemy szeroki wachlarz możliwości produkcji w ramach marek własnych sieci handlowych.