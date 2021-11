Mazurska Manufaktura S.A. przejmuje rzemieślniczy Browar Profesja

Mazurska Manufaktura S.A., producent rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz regionalnego piwa, obejmie 100 proc. udziałów wrocławskiego, rzemieślniczego Browaru Profesja. Zakup sfinansuje nową emisją akcji, którą obejmą obecni właściciele.

Mazurska Manufaktura S.A. chce rozszerzyć portfolio o pozycje kraftowe w wyniku konsolidacji lokalnych marek piwnych.fot. Unsplash.com

Mazurska Manufaktura S.A. podpisała umowę na przejęcie 100 proc. udziałów spółki Browar Profesja. W zamian właściciele Browaru Profesja otrzymają akcje serii F2 w liczbie 71 077 akcji, po cenie emisyjnej 35,00 zł tj. łącznej wartości 2 487 695,00 zł.

Konsolidacja lokalnych marek piwnych

Spółka chce rozszerzyć portfolio o pozycje kraftowe w wyniku konsolidacji lokalnych marek piwnych. Obecnie przygotowuje się do debiutu na NewConnect.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Wspólnie z zarządem uznaliśmy, że po latach budowania marki Browaru Profesja doszliśmy do momentu, w którym nie jesteśmy w stanie poświęcać temu biznesowi wystarczająco dużo czasu. Zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, gdy powinniśmy angażować się w rozwój naszej marki jeszcze mocniej. Stąd decyzja o sprzedaży Browaru - mówi Jakub Szydłowski, wiceprezes zarządu Browar Profesja. - Zależało nam na tym, by znaleźć inwestora, który rozumie nasz koncept biznesowy i zachowa ciągłość działalności naszego Browaru, utrzyma nasze marki oraz załogę. Cieszymy się, że wybór padł na rodzinną spółkę, która doskonale zna rynek i szanuje rzemieślnicze podejście do produkcji - dodaje Szydłowski.