17 marca to Dzień Świętego Patryka - patrona Irlandii. Święto w Polsce kojarzone przede wszystkim z piciem zielonego piwa.

17 marca to Dzień Św. Patryka; fot. shutterstock

17 marca 2023

17 marca to 76. dzień roku w 11. tygodniu roku. Słońce wstało o 05:43, a zajdzie o 17:45.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Gertruda, Patryk, Zbigniew oraz Agrykola, Ambroży, Cieszysław, Józef, Patrycjusz, Patrycy, Paweł, Regina, Witburga, Zbygniew, Zbygniewa.

Dzień Św. Patryka

17 marca świętujemy Dzień Świętego Patryka - patrona Irlandii. To irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone jest nie tylko w Irlandii, ale również w wielu krajach na świecie. Kojarzone przede wszystkim z piciem zielonego piwa. Zazwyczaj celebruje je na świecie ok. 70 mln osób w restauracjach, pubach, barach czy w domach.

17 marca 2023: Pogoda

Jak informuje IMiGW od Półwyspu Apenińskiego po Morze Białe rozciąga się wyż z centrami nad Ukrainą i w rejonie Zatoki Fińskiej. Pozostały obszar kontynentu europejskiego obejmują układy niżowe. Polska jest w zasięgu wyżej wspomnianego wyżu, jedynie pod koniec dnia, na zachodzie kraju, zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Morza Norweskiego. Z południowego zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

W piątek na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 6 st.C, 7 st.C na wschodzie, około 10 st.C w centrum, do 13 st. C na zachodzie. Najcieplej miejscami na południowym zachodzie około 15 st.C; najchłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat: około 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, miejscami w rejonie podgórskim Sudetów w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na południu i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od -2 st.C na wschodzie, około 2 st.C w centrum, do 4 st.C, 6 st.C na zachodzie i północnym zachodzie. Miejscami w dolinach karpackich spadek do -6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, miejscami w rejonie podgórskim Sudetów w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W sobotę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W pasie nadmorskim słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st.C, 9 st.C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich, około 11 st.C w centrum i nad morzem, do 15 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, w rejonie podgórskim Sudetów do 65 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna 9 st.C. Wiatr początkowo słaby, później wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie na ogół małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 11 st.C. Wiatr umiarkowany i porywisty, pod wieczór słabnący, południowo-wschodni i południowy.

