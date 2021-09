W ten weekend Silesia Beer Fest w katowickim Spodku

W najbliższy weekend 24-25 września w katowickim Spodku odbędzie się VIII Silesia Beer Fest, czyli festiwal piw rzemieślniczych i największe wydarzenie piwne na Śląsku.





W najbliższy weekend 24-25 września w katowickim Spodku odbędzie się VIII Silesia Beer Fest, czyli festiwal piw rzemieślniczych i największe wydarzenie piwne na Śląsku fot. za silesiabeer.pl

Silesia Beer Fest to festiwal piw rzemieślniczych odbywający się od 2015 roku na terenie Katowic. Impreza zrzesza polskie browary rzemieślnicze oraz katowickie multitapy.

Oprócz wystawców (ponad 30 kraftowych browarów z całej Polski) goście będą mieli szansę uczestniczyć w wielu atrakcjach m.in.: Stand-upach, Koncertach i DJ-setach, Strefie planszówek czy Strefie gastro.

Ósma edycja festiwalu Silesia Beer Fest 2021

Po niemal dwuletniej przerwie ósma edycja festiwalu odbędzie się w dn. 24-25 września 2021 r.

Pierwsza edycja festiwali odbyła się w dawnej fabryce porcelany GIESCHE w dn. 2-4 października 2015 r. , a potem przeniosła się do Galerii Szyb Wilson, by ostatecznie trafić do serca strefy kultury - kultowego katowickiego Spodka.

Silesia Beer Fest to projekt łączący otwartą dla wszystkich część festiwalową, w ramach której soje piwa prezentują polskie browary rzemieślnicze. Dodatkowo na terenie imprezy organizowane są warsztaty, prezentacje i panele dyskusyjne poświęcone warzeniu piwa, pracy piwowarów, a także historii piwa.