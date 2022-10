Jednym z większych trendów jest rozwój segmentu piw lekkich czy nawet bezalkoholowych. Większość branży obecnie podąża za tym - powiedział w rozmowie z nami Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber.

3 kluczowe trendy rynku piwa

Który segmenty piw rozwijają się obecnie najlepiej?

Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber: Jednym z większych trendów jest rozwój segmentu piw lekkich czy nawet bezalkoholowych. Większość branży obecnie podąża za tym trendem i to nie tylko duże browary, ale i mniejsze. W ofertach znajdziemy piwa lżejsze, czy to 2-3 procentowe, czy po prostu bezalkoholowe w różnych wariantach. Pojawiają się bezalkoholowe IPA, APA, bezalkoholowe piwa pszeniczne.

Piwa z ciekawymi dodatkami, czyli jakie?

Pojawiają się też piwa z ciekawymi dodatkami. Jest to trend i pole do popisu dla browarów rzemieślniczych, czyli szukanie oryginalnych dodatków do piwa, takich, które z piwem harmonizują, a jednocześnie wnoszą jakiś konkretny charakter, czy to związany z danym regionem, czy z sezonem. A są to już nawet częściowo zapomniane niekiedy dodatki, takie które znamy z domowych spiżarni, a teraz w piwie przeżywają renesans.

Jest bardzo dużo ciekawych trendów na rynku piwa i my widzimy siebie właśnie wśród tych browarów, które oprócz kanonu marek już znanych i rozpoznawalnych, obecnych na większości półek sklepowych wprowadzają ciekawostki i nowości piwne, czy to w limitowanych seriach, czy to właśnie piwa sezonowe.

Co to są piwa lekkie?

Na rynku pojawia się wiele nowych rodzajów i smaków piw. Browar Amber odpowiada na trendy i buduje szerokie portfolio różnych piw. Jak wygląda przygotowania technologiczne browaru do produkcji tak zróżnicowanych piw pod kątem smaków?

Jest to nieustanna praca. Pomysły, które się pojawiają, staramy się przekuwać na konkretne receptury. One zanim trafią do sprzedaży, przechodzą bardzo długą drogę, niektóre z nich nigdy nie trafiają do sprzedaży, a lądują w szufladzie. Inne z kolei są odkopywanie po jakimś czasie i wykorzystywane. Natomiast ta praca, taka badawcza, eksperymentalna trwa cały rok. Cały czas eksperymentujemy i szukamy nowych pomysłów.

Obecnie w stałej produkcji mamy blisko 30 różnych piw, a więc to wymaga dużej atencji i odpowiedniej organizacji pracy browaru. Nasz browar jest tak zaplanowany i zbudowany, żeby móc sobie zapewnić taką różnorodność piwnych stylów w produkcji sprzyja temu większa ilość mniejszych zbiorników, czy fermentacyjnych, czy leżakowych, w których jednocześnie leżakują piwa zarówno te lekkie, jak i te, które dopiero premierę będą miały w styczniu.

Produkcja piwa to praca na żywym organizmie

Powiedziałeś, że niektóre pomysły idą do szuflady. Z czego to wynika, czy to był zły pomysł czy np. nie na możliwości techniczne browaru?

Czasami jest tak, że po prostu niektóre pomysły muszą swoje odleżeć i wracają do gry po jakimś czasie, a niektóre po prostu się nie sprawdzają. Są czasami połączenia smakowe takie, które dobrze rokują, a efekt końcowy nas nie zadowala. Ale czasami zdarza się tak, że takie pomysły, dla których w danym momencie nie widzimy potencjału, po jakimś czasie wracają. One po prostu potrzebują czasu. Każda taka próba jest to jakaś nauka, z której dużo czerpiemy. To jest taka praca na żywym organizmie.

