Jak potwierdziła niedawno Grupa Żywiec, zgodnie z uchwałą zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, akcje spółki zostają wycofane z obrotu na głównym rynku GPW z dniem 6 kwietnia. Jak wyglądała historia spółki podczas prawie 32-lecia na parkiecie?

Jak wyglądała historia Grupy Żywiec podczas prawie 32-lecia na parkiecie?; fot. PAP/Rafał Guz

Grupa Żywiec była najstarszą stażem spółką na GPW. Zadebiutowała 24 września 1991 roku.

Heineken po przeprowadzeniu wezwania zwiększył swoje zaangażowanie w Grupie Żywiec do 99,2848 proc. ogólnej liczby akcji spółki, a potem ogłosił przymusowy wykup akcji.

Przejęcie pełnego akcjonariatu i wycofanie wszystkich akcji spółki z rynku regulowanego prowadzonego przez GPW "przyczyni się do uproszczenia i usprawnienia procesu decyzyjnego oraz do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez spółkę".

Na początku 2023 r. Grupa Żywiec zapowiedziała, że zamknie Browar Leżajsk, a produkcję piwa Leżajsk przeniesie do innych zakładów grupy.

W ubiegłym roku zysk netto Grupy spadł do 110,7 mln zł wobec 402 mln zł w 2021 roku.

Grupa Żywiec - na GPW od 24 września 1991

Niecałe pół roku zabrakło producentowi piwa do osiągnięcia 32 lat notowań na warszawskiej giełdzie. Grupa Żywiec do 6 kwietnia była najstarszą stażem spółką na GPW. Zadebiutowała 24 września 1991 roku - 5 miesięcy po uruchomieniu giełdy. Tytuł najstarszej spółki na giełdzie przejmie po Żywcu Bank Millennium, który debiutował na warszawskim parkiecie 13 sierpnia 1992 roku.

Jak podawał PAP Biznes, Żywiec to spółka, która może się pochwalić jedną z najdłuższych historii dywidend na GPW. Pierwsza wypłata miała miejsce w 2006 r. Od tego momentu giełdowy browar regularnie dzielił się zyskiem z akcjonariuszami. Na przestrzeni minionej dekady wielokrotnie praktykował też wypłatę zaliczek. Z zysku za 2020 r. spółka wypłaciła łącznie 32 zł dywidendy na akcję.

Heineken zwiększył zaangażowanie w Grupie Żywiec

17 października 2022 r. do Grupy Żywiec wpłynęły oświadczenia Allana Myersa oraz Johna Higginsa dotyczące rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. Równolegle pojawiła się informacja o zmianach w akcjonariacie. Heineken International podał, że w wyniku transakcji pakietowej z Harbin BV zwiększył udział w kapitale Grupy Żywiec z 65,16 proc. do 93,36 proc., a na brakujące akcje do 100 proc. planuje ogłosić wezwanie.

Ogłoszono je w listopadzie 2022 r. Po przeprowadzeniu wezwania Heineken zwiększył swoje zaangażowanie w spółce do 99,2848 proc. ogólnej liczby akcji spółki, a potem ogłosił przymusowy wykup akcji.

Od 16 stycznia uchwałą zarządu GPW handel akcjami Grupy Żywiec, w związku przymusowym wykupem, został zawieszony. Ostatnią transakcję zawarto 13 stycznia 2023 r. po 481 zł za sztukę.

Dlaczego Heineken wycofuje Grupę Żywiec z giełdy?

Dlaczego jednak Heineken zdecydował się na wykup akcji i delisting Grupy Żywiec? Wątpliwości w tej materii rozjaśnia opublikowane pod koniec 2022 r. stanowisko zarządu Grupy Żywiec.

Jak podano, po pierwsze, przejęcie pełnego akcjonariatu i wycofanie wszystkich akcji spółki z rynku regulowanego prowadzonego przez GPW ma przyczynić się do uproszczenia i usprawnienia procesu decyzyjnego oraz do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez spółkę.

Heineken oświadczył w wezwaniu, iż zamierza nabyć akcje jako długoterminową strategiczną inwestycję finansową, co zdaniem zarządu oznaczać będzie obecność i zaangażowanie firmy na rynku krajowym w perspektywie wieloletniej.

Zarząd Grupy Żywiec wskazał także, że strategiczna obecność Heinekena oznaczać będzie możliwość osobistego rozwoju zawodowego pracowników spółki również poza granicami kraju, co zdaniem zarządu należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

Grupa Żywiec i sprawa zamknięcia browaru w Leżajsku

Na początku 2023 r. Grupa Żywiec zapowiedziała, że zamknie Browar Leżajsk, a produkcję piwa Leżajsk przeniesie do innych zakładów grupy.

Spółka otrzymała dwie oferty na zakup Browaru Leżajsk. Pierwszą złożył Janusz Palikot (Palikot złożył ofertę na Browar Leżajsk. "Jesteśmy gotowi do rozmów, choćby jutro"), drugą - Gmina Leżajsk wraz z nieujawnionym wciąż podmiotem spoza branży piwnej.

Wraz z browarem nowy nabywca może zakupić markę piwa. Janusz Palikot nie ukrywa, że interesuje go także znak towarowy piwa Leżajsk. Z drugiej strony pojawiły się kontrowersje wokół możliwości przeniesienia produkcji piwa Leżajsk do innych Browarów Grupy Żywiec.

Marcin Warchoł, pochodzący z Podkarpacia wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że przeniesienie produkcji piwa Leżajsk do innych zakładów grupy byłoby...niezgodne z prawem, gdyż "znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu, uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd".

Grupa Żywiec - wyniki za 2022 r.

Grupa Żywiec minionym roku Grupa osiągnęła 3 861 mln zł przychodów wobec 3 467 mln w 2021. Z kolei zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 roku spadł do 110,7 mln zł z 402 mln zł rdr.

Jak podała Grupa Żywiec w raporcie rocznym, skonsolidowany zysk operacyjny Grupy w 2022 roku wyniósł 179 mln i był mniejszy o 260 mln wobec 2021 roku, kiedy to zysk operacyjny wyniósł 439 mln.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl