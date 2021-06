Alkohol w pandemii. Raport Banku Pekao SA i Portalspozywczy.pl

Wyniki polskiej branży produkcji napojów alkoholowych za 2020 r. mogą zaskakiwać na tle niekorzystnych uwarunkowań rynkowych - wynika z raportu "Rok pandemii w branży spożywczej. Jak w kryzysie poradzili sobie polscy producenci żywności?", który przygotowali analitycy Banku Pekao SA we współpracy z Portalspozywczy.pl.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 23-06-2021, 12:56

Jakie wyniki branży alkoholowej?; fot. shutterstock.com

Raport jest do pobrania na Portalspozywczy.pl

Za przygotowanie i opracowanie raportu odpowiadają ekonomiści Banku Pekao SA: Krzysztof Mrówczyński, Kierownik w Departamencie Analiz Makroekonomicznych oraz Paweł Kowalski, Ekspert ds. sektora spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych.

Swój wkład merytoryczny mają także redaktorzy Portalspozywczy.pl, którzy zebrali komentarze ekspertów branżowych oraz opublikowali autorskie wypowiedzi. Zapraszamy do lektury!

Poniżej kluczowe wnioski dotyczące pandemicznego roku 2020 w branży produkcji napojów spirytusowych i piwa.

Wyniki producentów napojów spirytusowych i piwa

Produkcja destylatów i napojów spirytusowych wykazała silny (+35% r/r) wzrost zagregowanego zysku netto do poziomów nie notowanych od lat. Dość wyraźnie (+8% r/r) wrósł również zagregowany wynik netto producentów piwa. Poprawie w porównaniu z 2019 r. uległa średnia rentowność działalności w obu tych segmentach. Lepsze niż przed rokiem okazały się także niektóre podstawowe wskaźniki obrazujące stabilność finansową, m.in. obniżył się odsetek firm deficytowych, a wzrosły wskaźniki płynności.

Nieintuicyjny może wydawać się mocny wzrost r/r zysku w przypadku branży spirytusowej. W rzeczywistości, w tym przypadku poprawa wyników jest jednak względnie łatwa do wytłumaczenia. Segment ten obejmuje bowiem nie tylko produkcję napojów, lecz również spirytusu o zastosowaniu medycznym (wykorzystywany do produkcji środków odkażających), który od momentu wybuchu pandemii COVID-19 cieszył się bardzo silnym wzrostem zapotrzebowania. Potwierdzeniem tej tezy mogą być choćby dane o eksporcie. W 2020 r. wartość polskiej sprzedaży zagranicznej alkoholu o stężeniu powyżej 80% lub skażonego wzrosła o blisko 70% r/r, podczas gdy eksport napojów spirytusowych i czystego alkoholu o stężeniu <80% obniżył się o 3% r/r. W tym świetle wydaje się oczywiste, że – w skali całej działalności 11.01 PKD – silny wzrost sprzedaży wyrobów o przeznaczeniu medycznym z nawiązką zrekompensował wywołany pandemicznym lockdownem spadek popytu branży gastronomicznej.

Rzecz jasna, na poziomie poszczególnych podmiotów sytuacja musiała już być zróżnicowana w zależności od tego, czy w swoim portfelu posiadały one alkohol o innych zastosowaniach niż konsumpcyjne. Dla firm skoncentrowanych wyłącznie na napojach spirytusowych pandemia musiała być dotkliwa, tym bardziej, że jej skutki objęły nie tylko gastronomię, lecz również imprezy masowe wiążące się ze znacznym spożyciem mocnych trunków (w szczególności wesela).

Piwo zależne od lockdownów

Zaskakujący wydaje się również wzrost r/r wyników w branży produkcji piwa. Komentarze wiodących podmiotów jasno stwierdzają, że mocno odczuły one skutki pandemii. Potwierdzają to z resztą dane o krajowej produkcji, podobnie jak ogólnounijne statystyki dotyczące konsumpcji (spadków w kanale on-trade nie zdołał zrekompensować wzrost spożycia w domach). Warto natomiast zwrócić uwagę, ze najtrudniejszym okresem dla branży piwnej w naszym kraju była 1. fala pandemii. Po 1H20 odnotowała ona spadek wyniku netto o 12% vs.1H19, co świadczy o silnej odczuwalności szoku popytowego. Natomiast zagregowany zysk netto wygenerowany w 2. połowie roku był już o 22% wyższy, niż w 2H19. Nie bez znaczenia był z pewnością fakt, że kluczowy dla sprzedaży piwa okres wakacyjny był w Polsce wolny od lockdownu. Biorąc pod uwagę rozwój akcji szczepień w naszym kraju wydaje się, że tegoroczne wakacje i II połowa roku również przyniosą poprawę warunków sprzedażowych.

W dalszej części raportu przeczytasz o wynikach finansowych całej branży spożywczej w 2020 roku, eksporcie, rentowności i aktywności inwestycyjnej firm. Eksperci Banku Pekao SA przenalizowali także kondycję poszczególnych segmentów branży rolno-spożywczej (produkcji wyrobów spirytusowych i piwa) także: drób i mięso czerwone, mleko, przetwórstwo owocowo-warzywne, przetwórstwo zbożowe, słodycze i pasze), a eksperci rynkowi znani z www.portalspozywczy.pl okrasili te dane swoimi komentarzami i przykładami. Opisano także trendy rynkowe oraz perspektywy dla branży na najbliższe kwartały.

