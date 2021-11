Australijscy piwowarzy walczą ze zmianami klimatu

Australijscy piwowarzy z Nowej Południowej Walii (NSW), by zredukować natężenie zmian klimatu, karmią glony sfermentowanym chmielem - podała Agencja Reutera. Algi zatrzymują wytwarzany podczas fermentacji chmielu dwutlenek węgla i zamieniają go w tlen.

Autor: PAP

Data: 18-11-2021, 10:28

Browar Yong Henrys w Sydney zaczął współpracę z naukowcami w celu stworzenia dwóch 400 litrowych "bioreaktorów" wypełnionych bilionami mikroorganizmów/ fot. Shutterstock

Browar Yong Henrys w Sydney zaczął współpracę z naukowcami w celu stworzenia dwóch 400 litrowych "bioreaktorów" wypełnionych bilionami mikroorganizmów. Według współzałożyciela browaru Oscara McMahona, każdy z wielkich zbiorników produkuje teraz tyle tlenu, co dwa hektary buszu.

"Moglibyśmy zrównać z ziemią cały browar i zasadzić tam drzewa, a i tak (...) zajęłoby to lata, nim udałoby się nam osiągnąć takie wyniki, jakie mamy dzięki tym +bioreaktorom+" - mówił McMahon. "(...) to zupełnie niesłychana technologia" - dodał.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Australijscy piwowarzy walczą ze zmianami klimatu

Naukowcy z University of Technology Sydney (UTS) dołączyli również do przedsiębiorstwa produkcji mięsa Meat & Livestock Australia, by zbadać, czy podobne algi mogłyby być użyte do równoważenia emisji metanu, jaka powstaje podczas hodowli bydła.

Australia to jeden z największych producentów węgla i gazu na świecie - przypomina Agencja Reutera. Choć kraj przyjął cel neutralizacji emisji (gazów cieplarnianych) do roku 2050, premier tego kraju Scott Morrison oświadczył, że nie zawrze tego celu w przepisach - dodano.

Premier Australii chce osiągnąć neutralność węglową poprzez inwestycje w nowoczesne technologie, m.in finansując je kwotą 20 mld dolarów australijskich (14,9 mld USD) - precyzowała stacja CNBC.