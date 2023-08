Przed sierpniowym długim weekendem sieci handlowe przygotowały słynne piwne promocje - obniżają ceny i proponują produkty gratis. Sprawdziliśmy oferty z najnowszych gazetek.

Wysyp piwnych promocji przed długim weekendem; Co przygotowały Biedronka. Lidl i Dino?; fot. shutterstock.com

5 piw gratis w Dino

W najnowszej gazetce Dino wyeksponowane takie piwne promocje jak: Budweiser Budvar w butelce 500 ml za 3,99 zł przy zakupie trzech sztuk; piwo Browarne Pils w butelce 500 ml za 2,79 zł przy zakupie 6 sztuk; piwo Corona Extra w puszce 0,33l za 3,79 zł pod warunkiem zakupu 6 sztuk czy piwo Zamkowe w puszce 500 ml po 2,39 zł w 8-paku.

Dino przygotowało także promocję z gratisami - "10+5 gratis". Wartość gratisów jest równomiernie rozłożona na zakupione piwa, tak żeby przy zakupie 15 butelek piwa Warka Jasne Pełne, jedno kosztowało 2,29 zł.

Piwne okazje w Lidlu

Lidl startuje z piwnymi promocjami już w czwartek 10 sierpnia. Tylko tego dnia obowiązywać będzie akcja na piwa Desperdos w butelce 400 mln za 3 zł przy zakupie 6 sztuk. Także piwa Lech Free w puszcze i butelce będą kosztować 3 zł przy zakupie 6 sztuk. W obu przypadkach limit produktów to 24 sztuki na paragon.

W kolejnych dniach do do poniedziałku 14 sierpnia włącznie będą obowiązywać ceny 2,40 zł za puszkę piwa Żubr 500 ml przy zakupie 6-paku. Z kolei od piątku do soboty 12.08 nabyć można piwo Budweiser w butelce 500 ml za 2,50 zł pod warunkiem zakupu 10 butelek (limit na paragon to 20 sztuk).

Biedronka proponuje 12 piw gratis

Wyłącznie w piątek i sobotę, 11-12.08 Biedronka ma dla klientow ofertę na piwo 12+12, do której zaliczają się także piwa bezalkoholowe. W promocji biorą udział wszystkie butelki bezzwrotne marek: Heineken, Carlsberg, Książece, Łomża, Zatecky, Lech Easy, Żywiec, Captain Jack, Desperados, Sombersby, Garage, Lech Free, Karmi.

Rabat na piwo przysługuje po zeskanowaniu przy kasie ważnej karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka. Limit dzienny wynosi 24 produkty objęte promocją (maks. 12 gratis) na kartę Moja Biedronka. Różne rodzaje piw można mieszać dowolnie, razem z piwami bezalkoholowymi.

Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane promocyjne piwa w butelkach.

