W cyklicznych gazetkach sieci Biedronka powtarza się informacja o promocji na piwo 18+2 gratis. Sprawdziliśmy na czym polega akcja.

Biedronka - promocja na piwo 18+2 gratis; fot. PAP/Grzegorz Momot

Biedronka ma piwną akcję "18+2 gratis"

Jak wynika z publikacji akcja dotyczy piw w butelkach zwrotnych. Najnowsza gazetka ważna jest do soboty 27 maja włącznie.

Jak czytamy w gazetce Biedronki: "przy zakupie 20 tych samych produktów (piw - na jednym paragonie) zostaje naliczony rabat w wysokości dwóch z nich".

Sieć tłumaczy, że rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną i zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty promocyjne.

Biedronka - niższe ceny piwa Kasztelan

Akcja łączy się z promocją na piwo Żywiec w butelce zwrotnej 500 ml. Ten produkt w akcji "18+2 gratis" kosztuje 2,51 zł / szt. Jeśli klient kupi mniej może skorzystać z promocji "kup 2 i zapłać mniej" (wtedy jedna butelka Kasztelana będzie kosztować 2,79 zł).

Promocja na piwo w Biedronce

Promocja na piwo w puszce w Biedronce. 4 piwa gratis

W najnowszej gazetce ważnej do soboty 27 maja do końca dnia można także znaleźć promocję na piwo Tyskie Pilzner puszka 500 ml w czteropaku. Kupując jeden czteropak, drugi klient otrzymuje gratis. Cena jednej puszki to 4,19 zł. Limit dzienny - 4 czteropaki, czyli 2 gratis.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl