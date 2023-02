Bill Gates kupił 3,76 proc. udziałów w Heineken Holding NV za 883 milionów euro - podał Reuters. Założyciel Microsoftu przyznał jednak żartobliwie, że "nie jest wielkim piwoszem".

Bill Gates kupuje akcje Heinekena

Heineken Holding posiada pakiet kontrolny w firmie piwowarskiej Heineken NV oraz kontroluje Grupę Żywiec.

We wniosku złożonym przez holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) stwierdzono, że akcje zostały zakupione 17 lutego.

Gates kupił udziały od meksykańskiej FEMSA, która wyprzedaje swoje akcje firmy piwowarskiej.

Oddzielne zgłoszenie również datowane na 17 lutego wykazało, że FEMSA sprzedała wszystkie 18 milionów posiadanych udziałów w Heineken Holding. Gates kupił 10,8 miliona akcji o wartości 883 milionów euro (939,87 miliona dolarów) po aktualnych cenach rynkowych, uruchamiając tym samym wymóg ujawnienia transakcji, zgodnie z holenderskimi przepisami giełdowymi.

Bill Gates nie jest "wielkim piwoszem"

Reuters "wypomina" miliarderowi, że podczas czatu w 2018 r. na Reddicie Gates powiedział, że "nie jest wielkim piwoszem" i że sięga po lekkie piwo np. podczas oglądania meczu baseballowego "aby poczuć atmosferę wszystkich innych pijących piwo". - Przepraszam, że rozczaruję prawdziwych piwoszy - dodał.

Heineken - wyniki finansowe za 2022 rok

Heineken NV, drugi co do wielkości piwny koncern na świecie, odnotował wyższy niż oczekiwano zysk w 2022 r., który wzrósł o 24 proc. i wyniósł 4,50 mld euro vs konsensus 4,43 mld.

Przychody za cały rok 2022 wyniosły 34,68 mld euro (2021 - 26,58 mld euro). Przychody netto wzrosły organicznie o 21,2 proc., całkowity skonsolidowany wolumen wzrósł o 6,4 proc., a przychód netto na hektolitr wzrósł o 13,9 proc.

Sprzedaż wolumenowa piwa wzrosła o 6,9 proc. w ujęciu organicznym przez cały rok i była wyższa niż w 2019 r. (przed pandemią) o 2,7 proc. w ujęciu organicznym. Wzrost był napędzany przez gwałtowne ożywienie w regionie Azji i Pacyfiku w drugiej połowie roku oraz dalszy wzrost w obu Amerykach i Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej.

Grupa Żywiec - spadek zysków, wzrost przychodów

Grupa Żywiec, którą w pełni kontroluje Heineken International B.V, w minionym roku Grupa osiągnęła 3 861 mln zł przychodów wobec 3 467 mln w 2021. Z kolei zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 roku spadł do 110,7 mln zł z 402 mln zł rdr.

