Na rynku piwa pojawia się problem z dostępnością wysokiej jakości słódu. Wszystko przez coraz rzadsze uprawy jęczmienia w Polsce, które zmniejszyły się w ostatniej dekadzie prawie o połowę. W związku z tym Grupa Żywiec, razem z partnerami: słodownią Crisp Malt, Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności oraz Sparks Polska, stworzyła projekt, w których zachęca rolników do upraw jęczmienia.

Ż Rolnikami to unikatowy na polskim rynku program wsparcia rolników w zwiększaniu areału upraw jęczmienia browarnego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Grupa Żywiec. / fot. Kuba

Według zestawień firmy analitycznej Sparks uprawy jęczmienia w Polsce zmniejszyły się w ostatniej dekadzie prawie o połowę.

Ż Rolnikami to program wsparcia rolników w zwiększaniu areału upraw jęczmienia browarnego.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Grupa Żywiec, a partnerami słodownia Crisp Malt, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności oraz Sparks Polska.

Ż Rolnikami - Grupa Żywiec wspiera rozwój upraw polskiego jęczmienia

Kluczowym składnikiem dla smaku piwa jest wysokiej jakości słód, który powstaje najczęściej z jęczmienia. Chociaż długo w Polsce jęczmień należał do najchętniej uprawianych zbóż obok pszenicy, w ostatnich latach ustępuje pola innym roślinom, takim jak kukurydza czy soja. Według zestawień firmy analitycznej Sparks uprawy jęczmienia w Polsce zmniejszyły się w ostatniej dekadzie prawie o połowę. Dodatkowo wyzwaniem w zapewnieniu odpowiednich ilości dobrej jakości jęczmienia dla sektora browarniczego stają się zmiany klimatu, w tym takie zjawiska jak susza.

Grupa Żywiec, dla której najwyższa jakość surowców i zrównoważony rozwój ma fundamentalne znaczenie, postanowiła przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. Wspólnie z partnerami firma stworzyła innowacyjny program Ż Rolnikami, którego ambicją jest zachęcenie i systemowe wsparcie dla polskich rolników do zwiększania areałów jęczmienia w naszym kraju.

AgroMat to rodzinna firma, działająca od ponad 30 lat w sektorze agro. Poza działalnością handlową, to również gospodarstwo rolne o powierzchni 2400 ha, w którego strukturze jęczmień browarny odgrywa ważną rolę. Uprawiamy go już od 15 lat, obserwując jak przez ten czas zmieniały się uprawy i rynek który jest dziś pełen wyzwań, związanych z sytuacją światową i niepewnością w otoczeniu. Dołączyliśmy do programu Ż Rolnikami, dzięki któremu mamy dostęp do aktualnej wiedzy i informacji, a także do społeczności innych rolników, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami jak nasze gospodarstwo - mówi Szymon Tracz, rolnik z Dolnego Śląska, współwłaściciel przedsiębiorstwa AgroMat.

Dołączając do programu, rolnicy otrzymują gwarancję długoterminowego kontraktu na odbiór plonów po rynkowych cenach, zbudowanych na podstawie dostępnych wskaźników. Program umożliwia odbiór całości plonu z uprawy zaraz po zbiorach oraz szybką płatność. Ż Rolnikami to także społeczność, która oferuje dostęp do szerokiej bazy wiedzy i wymiany doświadczeń.

W pierwszym roku do naszego programu dołączyło ponad 30 gospodarstw rolnych, przede wszystkim z regionu Opolszczyzny oraz Pomorza, od których pozyskaliśmy łącznie około 17 tysięcy ton jęczmienia. Cały czas otrzymujemy pozytywne opinie na temat programu oraz zgłoszenia od kolejnych zainteresowanych rolników. Mamy nadzieje, że program z czasem realnie przyczyni się do wzrostu areału upraw jęczmienia dając nowe źródła dochodu polskim rolnikom a nam dostęp do wysokiej jakości lokalnie pozyskanego surowca. – powiedział Simon Amor, prezes Grupy Żywiec.

Aby dowiedzieć się więcej o zasadach uczestnictwa oraz dołączyć do programu wystarczy zarejestrować się na stronie zrolnikami.pl.

