Browar Bojanowo przyznał się do nieuczciwej konkurencji?

Browar Bojanowo przyznał, że używanie przez niego w obrocie gospodarczym nazwy piwa zawierającej słowo “Fajrant” jest czynem nieuczciwej konkurencji, bowiem wcześniej produkt o takiej nazwie wypuścił na rynek inny browar - rzemieślniczy Browar Zakładowy Bartłomiej Czarnomski z Poniatowej.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 11-09-2021, 16:40

Browar Bojanowo wydał oświadczenie, że popełnił czyn nieuczciwej konkurencji poprzez używanie w obrocie gospodarczym, dla oznaczania piwa, nazwy zawierającej element słowny „Fajrant”.

Piwo Fajrant to produkowane od 2016 roku przez Browar Zakładowy z Poniatowej sesyjne IPA o wyraźnym grejpfrutowym aromacie.

Oświadczenie Browaru Bojanowo

- Browar Bojanowo sp. z o.o. z siedzibą w Bojanowie niniejszym oświadcza, że popełniła czyn nieuczciwej konkurencji poprzez używanie w obrocie gospodarczym, dla oznaczania piwa, nazwy zawierającej element słowny „Fajrant”. Nazwa „Fajrant” była bowiem wcześniej używana, dla oznaczania piwa, przez Browar Zakładowy Bartłomiej Czarnomski w Poniatowej – czytamy w oświadczeniu Browaru Bojanowo, które jest efektem wyroku sądowego.

Dwa piwa Fajrant

Piwo Fajrant to produkowane od 2016 roku przez Browar Zakładowy z Poniatowej sesyjne IPA o wyraźnym grejpfrutowym aromacie, o ekstrakcie 11% wag. i 4,1% obj. alkoholu. Bojanowo swój Fajrant wypuścił na rynek w sierpniu 2017 roku, ale wtedy browar wchodził jeszcze w skład Browarów Regionalnych Jakubiak.

Browar Bojanowo w marcu 2018 roku został wyłączony ze struktur Browarów Regionalnych Jakubiak ( które należą do Marka Jakubiaka) i zaczął funkcjonować jako niezależny browar i autonomiczna firma Browar Bojanowo Sp. z o.o. To browar wielkopolski, który powstał w 1881 roku, a pierwsze wzmianki o browarnictwie w Bojanowie pojawiają się natomiast już w 1685 roku.

Browar Zakładowy z Poniatowej

Browar Zakładowy Bartłomiej Czarnomski znajduje się w Poniatowej, ok. 40 km od Lublina. Powstał w budynku, który wcześniej należał do kompleksu zakładów Predom – EDA, produkujących m.in. sprzęt AGD. Zakłady działały od 1937 do 1998 roku. Przez ostatnie lata w środku znajdował się zakład poligraficzny. Potem budynek stał pusty. Remont ruszył w lutym 2015 roku i trwał do września. Budynek przeszedł prawdziwą metamorfozę od fundamentów, aż po dach. W październiku do środka wjechał sprzęt odkupiony od krakowskiego browaru Pracownia Piwa.

Założycielem browaru jest Bartłomiej Czarnomski, przedsiębiorca z Lublina, który jest właścicielem pubu U Fotografa na lubelskim Starym Mieście. Dziś produkcją piwa zajmuje się Michał Pater. W ekipie jest też Tomek Krzos, złota rączka i mistrz sprzedaży. W produkcji pomaga Łukasz Kropornicki. Za marketing jest odpowiedzialny Łukasz Dudkowski.

Browar tworzy piwa nowofalowe określane również jako rzemieślnicze czy kraftowe. W wielu przypadkach są to trunki z użyciem amerykańskich chmieli, które nadają charakterystycznego aromatu i smaku. Od początku działalności browar wypuścił ponad 100 piw w różnych stylach.

W 2018 roku powstał Wielokran, czyli pub firmowy Browaru Zakładowego. Znajduje się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.