Browar Jastrzębie przedstawił plany rozwoju

Browar Jastrzębie – działający zaledwie od 2017 roku – nie zwalnia tempa rozwoju. Po uruchomieniu warzelni z nowoczesną linią technologiczną planuje rozwój dystrybucji, budowę nowego magazynu, a także wprowadzanie nowości produktowych.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 20-07-2021, 14:25

Browar Jastrzębie przedstawił plany rozwoju

Kilka lat temu miłośnicy domowego wyrobu piwa postanowili uwarzyć pierwsze piwo w historii Jastrzębia-Zdroju, notabene górniczego miasta, które z i na węglu powstało. Powołano do życia Jastrzębską Akcję Piwowarską. Na tym przygoda z piwem w mieście nie skończyła się. W 2017 r. powstał Browar Jastrzębie S.A.

– Byli ludzie, były umiejętności, ale nie było pieniędzy na wybudowanie browaru, bo to nie jest tania rzecz. W 2018 r. rozpoczęła się pierwsza emisja akcji przy współpracy z platformą equity-crowdfundingową Beesfund, a pozyskane środki zostały przeznaczone na budowę browaru – mówi Piotr Piekarski, prezes Browaru Jastrzębie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Piwowarzy w tym okresie zajmowali się wdrażaniem swoich receptur i warzyli piwo w browarze kontraktowym. Jastrzębskie piwo było chwalone za wyjątkowy smak i szczególne podejście do receptur, czego wynikiem była wciąż rosnąca sieć sprzedaży. Przez ten okres również trwała adaptacja kupionego wcześniej budynku na browar. Prace budowlane odbywały się nieprzerwanie.

Od nowa

– Praktycznie po pierwotnym budynku zostały tylko fundamenty. Musieliśmy całość podnieść, na nowo wylać podłogi, postawić ściany no i oczywiście zrobić nowy dach. Tak ogromny zakres prac spowodowany był tym, że instalacje do warzenia piwa są dość wysokie, same tanki mają kilka metrów wysokości. Kiedy w zasadzie było wszystko gotowe musieliśmy wstrzymać chwilowo prace budowlane i poczekać na sprzęt do warzenia piwa – mówi Piotr Piekarski.

To nastąpiło w październiku 2020 roku. – Dwa tiry sprzętu, cały dzień rozładunku i zapanowała atmosfera radości wśród ekipy Browaru Jastrzębie. Trzeba pamiętać, że niektóre terminy należało mocno zweryfikować, a powodem była szalejąca od marca 2020 roku pandemia – dodaje prezes. Browar oficjalnie został otwarty 12 czerwca 2021, a piwa z Jastrzębia można kupić w wybranych znanych sieciach handlowych.

Budowa sieci dystrybucji

Obecnie prowadzona jest druga zbiórka, również przy współpracy z platformą Beesfund. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę sieci dystrybucji, czy magazynu. W planach rozwoju jest zwiększenie zatrudnienia, wprowadzanie na rynek nowości produktowych, w tym piwa bezalkoholowego, a także nowych opakowań – oprócz szklanych piwo z Browaru Jastrzębie dostępne będzie także w puszkach. Właściciele browaru myślą również o eksporcie, pierwszym z zagranicznych rynków byłby niemiecki.