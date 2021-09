Browar Pinta i Lidl z drugim konkursem dla piwowarów domowych

Rzemieślniczy Browar PINTA i Lidl Polska ogłaszają drugą edycję konkursu „Niech Świat Pozna Twoje Piwo!”, dzięki któremu piwowarzy domowi będą mogli spełniać swoje marzenia o własnym piwie w szerokiej dystrybucji.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 20-09-2021, 11:19

fot. za browarpinta.pl/konkurs

Zgłoszenia w konkursie będą przyjmowane dopiero od 3 do 14 stycznia 2022 roku. Pierwsze z najlepszych piw Konkursu, Hopfenweizen, trafi na warsztat piwowarów w Browarze Pinta krótko po ogłoszeniu wyników.

Sprzedaż konkursowych piw w sklepach Lidl Polska rozpocznie się od marca 2022 roku.

Konkurs dla piwowarów domowych

Podczas pierwszej edycji konkursu padł rekord Polski w liczbie piw zgłoszonych w ramach jednej kategorii – 239 piw stylu Session IPA. Po dodaniu zgłoszeń w trzech pozostałych kategoriach – Summer Pils, Belgian Saison i Milk Stout – okazało się, że wspólna inicjatywa PINTY i Lidl Polska pod względem liczby uczestników (434) od razu wskoczyła do czołówki największych konkursów piwa domowego w Polsce i Europie.

– Każde ze zwycięskich piw domowych, uwarzonych w ramach pierwszej edycji konkursu w Browarze PINTA, cieszyło się takim zainteresowaniem w sklepach Lidl, że bez problemu moglibyśmy warzyć więcej niż jedną warkę – mówi Ziemowit Fałat, współwłaściciel Browaru PINTA i szef konkursowego jury.

Piwa domowe

Piwa warzonego jednorazowo w domowym zaciszu zwykle nie powstaje więcej niż ok. 35 półlitrowych butelek. Dzięki konkursowi każde z piw uwarzonych w PINCIE, a zainspirowanych recepturami zwycięzców pierwszej edycji, wypełniło po ok. 32 tys. takich butelek. Miarą przejścia piwowara domowego do kategorii piw rzemieślniczych jest więc niemal tysiąckrotny wzrost ilości warzonego piwa.

Konkurs „Niech Świat Pozna Twoje Piwo!”

W ogłoszonej właśnie drugiej edycji konkursu „Niech Świat Pozna Twoje Piwo!” piwowarzy domowi będą mogli sprawdzić się w sześciu stylach: Hopfenweizen, West Coast Double IPA, Belgian Tripel z amerykańskim chmielem, German Pils, Polish Pale Ale na polskich chmielach oraz Chocolate Brown Porter.

Tym razem dostają jeszcze więcej czasu na szlifowanie receptur, ponieważ zgłoszenia będą przyjmowane dopiero od 3 do 14 stycznia 2022 roku na stronie browarpinta.pl/konkurs.

Pierwsze z najlepszych piw Konkursu, Hopfenweizen, trafi na warsztat piwowarów w Browarze PINTA krótko po ogłoszeniu wyników. Sprzedaż konkursowych piw w sklepach Lidl Polska rozpocznie się od marca 2022 roku.