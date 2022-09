W chorzowskim sklepie można będzie kupić pełną ofertę tenczyńskich piw kraftowych - jasnych i ciemnych, pasteryzowanych i świeżych, klasycznych i nowoczesnych. Będzie je można kupić zarówno do spożycia na miejscu, jak i na wynos. Do nabycia będą także alkohole z rodziny BUH, Wyjebongo, czy różnego rodzaju Okovit produkowanych w Tenczynku oraz przez Manufakturę Piwa Wina i Wódki w innych zakładach.

Śląsk to najważniejsze miejsce na piwnej mapie Polski. Nasze Świeże z Browaru Tenczynek jest naprawdę świeże. Niefiltrowane, niepasteryzowane, lane prosto z tanka, chwilę po zakończeniu procesu warzenia. Każdej nocy dostarczane własnym transportem do sklepów Świeże. 60 kilometrów dzielących tenczyński browar od ul. Wolności 25 w Chorzowie nie stanowi żadnego wyzwania. Nasze świeże piwa zawierają wszystkie witaminy, mikroelementy i smak, którego nie można podrobić. To piwo stworzyliśmy dla siebie, ale chcemy się nim dzielić z Wami. Wiem, że uznanie ze strony śląskich Klientów dla tenczyńskich piw oznacza pewną gwarancje sukcesu w każdym miejscu na świecie. – mówi Janusz Palikot, prezes Tenczynek Świeże Sp. z o.o., właściciela marki Świeże.