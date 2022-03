Browar Zakładowy wprowadza do sprzedaży piwo pomocowe Putin ch**

Podczas weekendu klienci pubów należących do browaru wypili piwo za kwotę 5741 zł. „Całą kwotę przekazaliśmy dzisiaj rano na Polską Akcję Humanitarną - SOS Ukraina. Screen załączyliśmy pod tekstem” – napisali przedstawiciele browaru w poniedziałek na Facebooku. Teraz piwo rusza w Polskę.

Browar Zakładowy wyprodukował specjalne piwo, z którego zysk przekaże na pomoc Ukrainie/ fot. Facebook.com/browarzakladowy

Odzew klientów zaskoczył samych organizatorów akcji. "W weekend dosłownie zasypaliście nas wiadomościami z pytaniem o butelki i kegi w ogólnej sprzedaży, popłynęły już maile z zamówieniami z kraju itd. Kiedy zaczynaliśmy akcję, w ogóle nie planowaliśmy szerszej dystrybucji, tym bardziej, że piwa nie jest bardzo dużo. Nie planowaliśmy również rozlewu w butelki. Ale po tym co zobaczyliśmy i jak duży odzew się pojawił, zdecydowaliśmy, że piwo powinno trafić do innych pubów i sklepów" - napisali na Facebooku.

Dlatego tuż potem piwo z etykietami na kegi zostało rozesłane do innych pubów na terenie kraju. Niestety browar ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne nie trafi z nowym produktem do wielu lokali, ale już wkrótce zainteresowane osoby będą mogły poznać ich listę i dowiedzieć się, gdzie go szukać.

