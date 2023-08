Minister Telus w Polskim Radiu 24 oskarżył browary o dolewanie spirytusu do piwa. Jak stwierdził "ludzie szukają piwa lokalnego, nie z wielkich koncernów, które dolewają spirytusu do piwa".

- To jest problem, że piwo jest chrzczone alkoholem. Te wysokoprocentowe nie mają go z fermentacji, to jest pewne oszustwo - mówił minister rolnictwa.