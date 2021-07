Carlsberg: Euro 2020 nie przełożyło się na większą sprzedaż piwa

– Nie mamy jeszcze pełnych danych za czerwiec, ale ze wstępnych podliczeń nie widzimy pozytywnego wpływu Euro na sprzedaż i kategorię piwa – powiedziała Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Za nami zaległy turniej Euro 2020. Od ponad 6. tygodni mamy ponownie w pełni działającą gastronomię i imprezy plenerowe. Jak te czynniki wpłynęły na sprzedaż piwa w tym czasie?

Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska: Nie mamy jeszcze pełnych danych za czerwiec, ale ze wstępnych podliczeń nie widzimy pozytywnego wpływu Euro na sprzedaż i kategorię. Zazwyczaj wydarzenia tej rangi sprawiały, że rynek piwa rósł o ok. 1 p.p. Dziś tego nie widać. Jednym z czynników jest z pewnością wpływ pandemii – po prostu ludzie skupiali się na innych sprawach niż Euro. Mecze odbywały się w różnych krajach, nie było jednego gospodarza, imprezie nie towarzyszyły takie emocje jak wcześniej. Gastronomia starała się organizować wspólne oglądanie meczów, jednak skala była mniejsza w porównaniu do ubiegłych lat.

Po zimnym maju, mieliśmy cieplejszy czerwiec, a teraz mamy gorący lipiec. Czy pogoda wpływa na większą sprzedaż piwa?

Piwo to kategoria sezonowa i największą sprzedaż notuje latem. Pogoda odgrywa kluczową rolę. Mówi się, że jest najlepszym sprzedawcą napojów i piwa. Słoneczne i długie lato to często gwarancja osiągnięcia wyników sprzedaży. Z kolei pochmurna, zimna aura podczas letnich miesięcy i znacząco zmniejszona z tego powodu rotacja w sklepach, często jest nie do odrobienia w miesiącach jesiennych i zimowych.

Patrząc na Państwa portfolio, praktycznie większość piw ma swoje odpowiedniki w wersji bezalkoholowej. Jak Państwo oceniają rozwój trendu bezalkoholowego?

W ofercie Carlsberg Polska mamy już 13 wariantów piw 0,0%. Segment piw bezalkoholowych rozwija się mocno i przyciąga coraz więcej konsumentów. W 2020 roku udział wartościowy piw 0,0% w kategorii piwa w Polsce wyniósł 5,7 proc. w porównaniu do 4,6 proc. w 2019 i przekroczył 1 mld wartości. Przy jednoczesnym spadku sprzedaży piw mocnych, ilość alkoholu konsumowana z piwa zmniejsza się. Konsumenci przekonali się do piw bezalkoholowych, ponieważ doceniają ich naprawdę świetne walory smakowe, ponadto mają coraz bardziej odpowiedzialne podejście do konsumpcji alkoholu oraz ważny jest dla nich trend aktywnego życia.

Jak prezentuje się sprzedaż piw bezalkoholowych w porównaniu do alkoholowych?

W 2019 r. w Polsce sprzedało się o 56.37% więcej piwa bezalkoholowego niż rok wcześniej, w 2020 r. o 18.7% więcej, a w ciągu pierwszych 5-ciu miesięcy 2021 r. wzrost sprzedaży piw 0,0% wyniósł 16.5% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Dane NielsenIQ pokazują, jaki udział w rynku piwa stanowią produkty bezalkoholowe w innych krajach. To od 2,6% w Portugalii, przez Szwajcarię (3,9%), Grecję i Norwegię (4,6%), po Niemcy (5,7%), Francję (7,3%), czy Szwecję (13,4%). Z naszymi 5,7% mamy jeszcze w Polsce potencjał do wzrostu.

Dziękuję za rozmowę.