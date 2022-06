Carlsberg Polska: bardzo trudna sytuacja branży piwnej. Konsumpcja piwa najniższa od 12 lat

Autor: Jakub Szymanek

Data: 09-06-2022, 13:21

Branża piwna stoi na krawędzi zapaści, a producenci nie są w stanie udźwignąć bardzo dynamicznie rosnących kosztów – powiedział Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.

Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku piwa. / fot. materiały prasowe

Jak podał Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, rynek piwa notuje najgorsze wyniki od 10 lat.

– Sytuacja branży piwnej jest rzeczywiście bardzo trudna. Od 2019 notujemy spadki sprzedaży, w 2021 roku aż o 4 proc. i pierwszy od 2017 roku spadek wartościowy. Zgodnie z danymi PARPA konsumpcja piwa per capita jest najniższa od 2010 roku. To efekt kilku czynników. Wysokie obciążenia branży wynikające z ostatnich podwyżek akcyzy. Od 2020 roku mieliśmy już dwie, każda po 10%. Przed nami kolejne, co roku o 5% od 2023 do 2027. Łącznie od 2021 to wzrost akcyzy o blisko połowę! Wyższe stawki akcyzy spowodowały spadek popytu. Spadek okazał się być na tyle duży, że już w 2021 r. wielkość wpłacanej do budżetu państwa akcyzy spadła do poziomu niższego niż w 2019 r – ocenił Mieszko Musiał.

– Do tego dochodzą niespotykane do tej pory wzrosty wszystkich kosztów – jęczmienia, co ma bezpośredni związek z wojną w Ukrainie, energii elektrycznej, gazu, opakowań, transportu, pracy, etc. Dodatkowo, obciążenia w postaci tzw. podatku cukrowego dotknęły rozwijający się dynamicznie segment smakowych piw bezalkoholowych. Z kolei smakowe piwa alkoholowe od 2022 r. są obłożone wyższą akcyzą wynikającą z implementacji dyrektywy UE. Rząd miał czas, aby wprowadzić ją do 2030 roku, co stało się w wielu krajach, jednak zdecydował się to zrobić natychmiast, od 2022 – dodał.

Carlsberg Polska: branża piwna stoi na krawędzi zapaści, a producenci nie są w stanie udźwignąć bardzo dynamicznie rosnących kosztów

Zdaniem prezesa Carlsberga niestabilność legislacyjna oraz rosnące koszty produkcji to kolejne czynniki negatywnie wpływające na branżę piwną w Polsce.

– Branża piwna została też najmocniej z wszystkich napojów alkoholowych dotknięta pandemią – zamknięcie lokali, odwołane imprezy masowe, brak okazji i możliwości spotkań. To w połączeniu ze zmianami preferencji w wyborze formatów, w których robimy zakupy, w efekcie doprowadziło do wzrostu konsumpcji alkoholi mocnych, kosztem piwa. Nie sprzyja nam niestabilność legislacyjna. Wiele szybkich zmian, brak odpowiednich konsultacji. To w połączeniu z pozostałymi wyzwaniami sprawia, że branża piwna stoi na krawędzi zapaści, a producenci nie są w stanie udźwignąć bardzo dynamicznie rosnących kosztów – tłumaczył prezes.

– Przy tej okazji warto podkreślić, że nasza branża to ponad 100 tys. miejsc pracy, również w branżach pokrewnych np. rolnictwie, handlu, gastronomii, logistyce i do tej pory stabilne wpływy z tytułu akcyzy do budżetu państwa. Rok 2021 potwierdził trend spadkowy dla piwa, uwarunkowany splotem kilku negatywnych zjawisk - pandemii, inflacji, podatków, miejsca zakupu alkoholu. W tej sytuacji niezbędny jest ustabilizowanie warunków do prowadzenia biznesu i rezygnacja z kolejnych podwyżek stawek akcyzy – dodał.

