Carlsberg Polska opublikował swój Raport ESG za rok 2022. Firma stawia na transformację przemysłową, w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych, która doprowadzi ją do pełnej neutralności klimatycznej w 2040 roku.

W roku 2022 Carlsberg Polska testowo wprowadził Fibre Bottle – innowacyjną butelkę wykonaną z włókna drzewnego, która może być poddana recyklingowi lub ulec biodegradacji.

Ubiegły rok był dla branży piwnej okresem poważnych wyzwań związanych z lawinowym wzrostem kosztów energii i surowców przy jednoczesnym spadku konsumpcji. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych, działające w Polsce grupy piwowarskie kontynuowały strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju. Będąc w trójce największych producentów piwnych w Polsce.

Carlsberg Polska Together Towards ZERO and Beyond

– Staramy się być transparentni na każdym polu działań, a siódma odsłona naszego raportu jest na to najlepszym dowodem. Pozostajemy wierni koncepcji, zgodnie z którą uwzględnianie czynników ekologicznych i społecznych, jest naszym zobowiązaniem i warunkiem osiągania długofalowego rozwoju biznesu. To dlatego w minionym roku zrealizowaliśmy szereg inwestycji m.in. na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla i odzysku wody – mówi Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska.

Działające w Carlsberg Polska browary są w 100 proc. zasilane zieloną energią i odzyskują ponad 90 proc. sprzedanych butelek zwrotnych, aby mogły być ponownie napełnione i krążyły w rynku jak najdłużej.

Ciepło z młóta, prąd z biogazu

Efektywność energetyczna browarów ogranicza koszty i zmniejsza ich wpływ na środowisko. Jak efektywność energetyczną podnosić w browarze? Carlsberg Polska inwestuje w projekty, które ograniczają zużycie energii, umożliwiają ponowne jej użycie lub zastąpienie odnawialnymi źródłami.

Pętla energetyczna zastosowana w Browarze Kasztelan w Sierpcu pozwala odbierać ciepło m.in. z gorącego młóta, a następnie wykorzystywać je do podgrzewania wody produkcyjnej i do pasteryzacji. To zmniejsza zużycie energii cieplnej o 674MWh na rok.

Kolejny etap inwestycji realizowanej w oczyszczalni ścieków przy Browarze Okocim w Brzesku umożliwi zamianę biogazu w prąd. Wszystko za sprawą rozpoczętego przez browar projektu kogeneracji. Naturalny biogaz, dotychczas wykorzystywany do generowania ciepła, zostanie wykorzystany także do produkcji energii elektrycznej, na potrzeby oczyszczalni.

Woda z odzysku

Woda w browarze nie służy jedynie do warzenia piwa. Wykorzystuje się ją również do czyszczenia instalacji czy procesów technologicznych, takich jak np. podgrzewanie lub chłodzenie. Chcąc działać w sposób zrównoważony, browary dążą do redukcji zużycia wody, poprzez efektywne jej wykorzystanie. W 2022 r. Carlsberg Polska poprawił w tym zakresie wszystkie główne wskaźniki efektywności. W porównaniu do poprzedniego roku, względne zużycie wody spadło o kolejne 2 proc. osiągając poziom 2,60 hl/hl, co jest jednym z najlepszych wyników w całej Grupie Carlsberg. Przyczyniła się do tego m.in. inwestycja w system odzysku wody w Browarze Kasztelan w Sierpcu, dzięki której można zaoszczędzić do 4000 hl świeżej wody tygodniowo.

Każda kropla wody jest cenna, także ta z wody lekko zabrudzonej. Ta idea przyświecała uruchomieniu w szczecińskim Browarze Bosman instalacji odzysku wody szarej do celów technologicznych na oczyszczalni ścieków, dzięki której udaje się odzyskiwać do 800 m3 wody miesięcznie.

Butelka z włókna drzewnego

W łańcuchu dostaw elementem generującym najwięcej CO2 jest proces opakowaniowy - produkcja, dystrybucja i utylizacja opakowań. Najbardziej przyjaznym środowisku opakowaniem są butelki zwrotne, których ślad węglowy jest 10-krotnie niższy niż szklanej butelki jednorazowej. Blisko 1/3 piwa trafiającego do konsumentów jest w butelce zwrotnej, dlatego bardzo ważne jest dokładanie wszelkich starań, aby butelki jak najdłużej krążyły w rynku. W 2022 roku do browarów Carlsberg Polska powróciło ponad 90 proc. sprzedanych butelek zwrotnych.

Opakowanie piwa niekoniecznie musi być jedynie szklaną butelką czy metalową puszką. W roku 2022 Carlsberg Polska testowo wprowadził Fibre Bottle – innowacyjną butelkę wykonaną z włókna drzewnego, która może być poddana recyklingowi lub ulec biodegradacji.

Przyjęta przez firmę strategia Together Towards Zero and Beyond określa jej zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie sięgającej 2040 roku.

Raport ESG Carlsberg Polska za rok 2022 został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative. To już siódma edycja dokumentu, który powstaje jako wyraz biznesowej odpowiedzialności firmy i dobrowolne sprawozdanie z jej działań. Raportowanie pozafinansowe odgrywa coraz większą rolę także w branży piwnej, a dla działających w niej firm jest ważnym elementem komunikacji z kluczowymi partnerami, w tym klientami i dostawcami. Dotychczas było dobrowolne, ale od tego roku stanie się dla wielu spółek obowiązkiem w związku z przyjętą 5 stycznia 2023 r. unijną dyrektywą CSRD, dotyczącą sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl