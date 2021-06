Carlsberg Polska z 5 programem społeczno-edukacyjnym Trzeźwo myślę

Carlsberg Polska po raz piąty startuje z ogólnopolskim programem społeczno-edukacyjnym „Trzeźwo myślę”, promującym odpowiedzialną konsumpcję alkoholu.

Agnieszka Jędrzejek, organizatorka wypraw rowerowych pod marką Wyprawy RoweLove: Umiejętność racjonalnego myślenia, w tym odpowiedzialnego spożywania alkoholu, jest niezwykle ważna w kontekście poruszania się rowerem, podobnie jak w przypadku jazdy samochodem fot. materiały prasowe

Ambasadorami tegorocznej edycji są: rysowniczka Marta Frej oraz organizatorka wypraw rowerowych Agnieszka Jędrzejek. Autorskie grafiki Marty Frej będą przypominać czym jest rozsądne spożywanie alkoholu. Praktyczne wskazówki dotyczące odpowiedzialnej jazdy rowerem pokażą natomiast, jak bezpiecznie czerpać przyjemność

z tej aktywności. Jak pokazuje przeprowadzone w maju 2021 r. badanie opinii publicznej (przeprowadzone w maju 2021 r. przez firmę Biostat na zlecenie Carlsberg Polska), aż co czwartej osobie zdarzyło się w ciągu ostatniego roku jechać rowerem pod wpływem alkoholu.

Carlsberg Polska i cele programu „Trzeźwo myślę”

Celem programu „Trzeźwo myślę” jest edukacja i promocja odpowiedzialnego spożywania alkoholu wśród dorosłych. Nasze przekazy kierujemy głównie do osób w wieku 25 - 50 lat. Program przedstawia pozytywne wzorce zachowań w kontekście spożywania alkoholu oraz przypomina, że podejmowane przez nas decyzje mają wpływ również na nasze otoczenie. I tak w zależności od sytuacji tytułowe „trzeźwe myślenie” oznacza odmowę spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży, opiekunów małoletnich, kierowców, czy też cyklistów.

- Umiejętność racjonalnego myślenia, do której przekonujemy, pomaga utrzymać kontrolę nad swoim zachowaniem i podejmować odpowiedzialne decyzje w wielu życiowych sytuacjach, w tym w kontekście spożywania alkoholu. Często od tych decyzji zależy nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo osób z naszego otoczenia. Jednocześnie dojrzałe podejście do konsumpcji alkoholu pozwala czerpać z życia jeszcze więcej. Warto wiedzieć jak to robić oraz w jakich sytuacjach zachować absolutną abstynencję – mówi Małgorzata Janikowska, koordynator programu z ramienia Carlsberg Polska.

Odpowiedzialne spożywanie alkoholu

5. edycja programu „Trzeźwo myślę” w lekki, momentami humorystyczny sposób przedstawiać będzie najważniejsze zasady towarzyszące rozsądnej konsumpcji alkoholu, nie tylko podczas letniego wypoczynku. Do udziału w programie przyłączyła się Marta Frej, znana rysowniczka, która zwizualizuje swoje spojrzenie na znaczenie słów „trzeźwo myślę i odpowiedzialnie spożywam alkohol”. W charakterystyczny dla siebie sposób przedstawi wybrane sytuacje z życia, które wymagają zachowania „trzeźwego” myślenia i rozsądku w kontekście konsumpcji alkoholu lub wręcz odmowy jego spożycia. Pierwszy z rysunków – otwierający tegoroczną edycję programu, można już obejrzeć na FB profilu Carlsberg Polska. Kolejne będę publikowane w okresie wakacyjnym.

Drugą ambasadorką programu jest Agnieszka Jędrzejek, doświadczona organizatorka wypraw rowerowych po Polsce. W oparciu o swoją wieloletnią praktykę udzieli wskazówek, jak bezpiecznie poruszać się rowerem i unikać niebezpiecznych sytuacji na drodze i szlakach rowerowych.

M.in. na FB profilu Carlsberg Polska będzie można na bieżąco śledzić tegoroczne działania w ramach programu „Trzeźwo myślę”, a także wziąć udział w konkursach i zdobyć nagrody z grafikami Marty Frej.

Trzeźwość na rowerze

- Umiejętność racjonalnego myślenia, w tym odpowiedzialnego spożywania alkoholu, jest niezwykle ważna w kontekście poruszania się rowerem, podobnie jak w przypadku jazdy samochodem. Obecnie coraz więcej osób przesiada się na rower, co niezwykle mnie cieszy. Jednak niepokojące są wyniki raportu Komendy Głównej Policji2, które donoszą, że w 2020 roku doszło do prawie 4 tys. wypadków z udziałem cyklistów. Zaś wyniki badania opinii publicznej (Biostat, na zlecenie Carlsberg Polska) wskazały, że aż 25% respondentów w ostatnim roku korzystała z roweru pod wpływem alkoholu. I chodź respondenci mają świadomość dużego zagrożenia płynącego ze spożywania alkoholu w czasie aktywności na rowerze, niestety nie rezygnują z jego konsumpcji. Dlatego działania edukacyjne są niezwykle ważne i potrzebne. Dołączając do grona ambasadorów programu „Trzeźwo myślę” chciałabym opowiedzieć, czym jest trzeźwe myślenie w kontekście wypraw rowerowych. Organizując wyjazdy rowerowe, wiem jak istotne jest przygotowanie się do wycieczki, ale też zachowanie refleksu i zasad bezpieczeństwa w trakcie podróży. Wierzę, że dzięki temu, będziemy bezpieczniejsi na drogach i szlakach rowerowych – mówi Agnieszka Jędrzejek, organizatorka wypraw rowerowych pod marką Wyprawy RoweLove.

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg „Together Towards Zero” składa się

z czterech ambicji, które mają być osiągnięte do 2030 r.: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultura ZERO wypadków. Kampania społeczno-edukacyjna „Trzeźwo myślę” wspiera realizację celu ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i jednocześnie wpisuje się w misję Grupy Carlsberg „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”.