Carlsberg Polska z nowym menedżerem ds. zrównoważonego rozwoju

1 lipca do zespołu Komunikacji w Carlsberg Polska dołączyła Teresa Aldea, która będzie odpowiedzialna za realizację strategii zrównoważonego rozwoju Together Towards Zero.

Teresa ma ponad 12 lat doświadczenia w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Pracując w Polsce i w Wielkiej Brytanii tworzyła i prowadziła z sukcesem projekty zarówno dla dużych, międzynarodowych firm, jak i MŚP, np. Heathrow Airport, Legal&General, McCain, Lloyds, Barclays i wiele innych.

Zarządzała projektami z różnych obszarów, poczynając od pomiaru śladu węglowego, ocen i szkoleń z zakresu systemów zarządzania np. ISO 14001, po globalne projekty audytów środowiskowych i rolniczych. Była odpowiedzialna za opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, budowanie zaangażowania interesariuszy oraz realizację programów wolontariatu pracowniczego. W roli trenera przeprowadziła także wiele warsztatów i szkoleń głownie z zakresu raportowania danych niefinansowych.

Teresa dołącza do zespołu Carlsberg Polska z firmy Ceramika Paradyż, w której przez 4 lata odpowiadała za CSR oraz komunikację.

Teresa jest zaangażowana w zrównoważony rozwój w życiu zawodowym i prywatnym. Często bierze udział w projektach edukacyjnych dla społeczności lokalnych. Uprawiając własne owoce i warzywa udowadnia, że możliwe jest prowadzenie zrównoważonego życia w mieście.

„2021 to kolejny rok realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg Together Towards Zero. Przed nami jeszcze dużo pracy. Jestem przekonana, że wiedza i doświadczenia, które Teresa wniesie do zespołu umożliwią skuteczną realizację naszych planów, a także otworzą furtkę do podejmowania nowych wyzwań.” podkreśla Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych.