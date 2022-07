Carlsberg stawia na innowacje

Autor: Jakub Szymanek

Data: 12-07-2022, 14:15

Obserwujemy niekorzystne zmiany demograficzne w naszym społeczeństwie, które uderzą w wiele branż, również w naszą. To dla nas wyznanie i jednocześnie szansa, aby opracowywać kolejne innowacje dla konsumentów – powiedział Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska.

Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska, w rozmowie z nami opowiedział o innowacyjnych rozwiązaniach, na które postawiał browar. / fot. Materiały prasowe

Jakie wyzwania stoją przed branżą piwną w Polsce?

Oprócz systemu kaucyjnego przed nami jest jeszcze ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli ROP. Pierwszy projekt ustawy był konsultowany przez MKiŚ we wrześniu 2021 roku. Od tego czasu niestety nie mamy kolejnego projektu, nie wiemy czy i które postulaty zostały uwzględnione, jak system będzie wyglądał, nie znamy stawek, aby obliczyć koszty dla wprowadzających, a będą one znaczące. Proces budżetowania rozpocznie się w firmach już za kilka tygodni, a ustawa powinna wejść w życie od stycznia 2023.

Obserwujemy też niekorzystne zmiany demograficzne w naszym społeczeństwie, które uderzą w wiele branż, również w naszą. To dla nas wyznanie i jednocześnie szansa, aby opracowywać kolejne innowacje dla konsumentów.

Piwo w sektorze HoReCa

W Krakowie powstał koncept gastronomiczny pn. „Nowa Wytwórnia. Tu Warzy Okocim”, z kolei w Warszawie działa pub Okocim na Wilczej. Czy planują Państwo kolejne tego typu inwestycje w Polsce?

Okocimskie Piwiarnie powstały w 12 lokalizacjach, w tym wspomniany Pub Okocim na ulicy Wilczej w Warszawie. Dodatkowo we współpracy z jednym z naszych partnerów handlowych powstał koncept mini browaru „Nowa Wytwórnia. Tu Warzy Okocim” w Krakowie. Na tym etapie jesteśmy zadowoleni z wyników tych działań, jeszcze bardziej cieszy nas otwarcie się branży po dwóch latach ograniczeń pandemicznych. Kolejny etap rozwoju podobnych koncepcji nie jest wykluczony, ale będzie uzależniony od sytuacji biznesowej w kanale gastronomii w najbliższych miesiącach.

Jak wyglądają obecnie działania i inwestycje Carlsberga w sektor HoReCa?

W pandemii Covid-19, gdy HoReCa mocno ucierpiała, my także zweryfikowaliśmy swoje operacje w tym kanale np. dostosowując portfel produktów. Rozwinęliśmy w czasie ostatnich dwóch lat innowacyjny koncept piwa beczkowego „DraughtMaster”. Wychodzi on naprzeciw potrzebom właścicieli lokalów i jednocześnie zapewnia najwyższą jakość serwowanego piwa za pomocą urządzeń DMFlex. Jest to innowacyjne rozwiązanie stosowane w Grupie Carlsberg na świecie, a jego główne zalety to brak dostępu tlenu po rozpoczęciu serwowania aż do skończenia beczki, co wpływa na zachowanie walorów smakowych. Przy okazji każda beczka to jednocześnie instalacja do nalewania piwa, co eliminuje konieczność mycia instalacji, stosowania CO2, a to w efekcie nie tylko obniża koszty, lecz także zapewnia świeżość piwa przez znacznie więcej czasu niż w przypadku tradycyjnej instalacji KEG. Planujemy rozwijać ten model w kolejnych latach.

Oczywiście uważnie obserwujemy, co dzieje się w kanale HoReCa również pod kątem spadających nastrojów konsumenckich i większej ostrożności wielu konsumentów, jeśli chodzi o wydatki.

