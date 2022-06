Carlsberg testuje butelkę z włókna drzewnego

Autor: AW

Data: 29-06-2022, 18:56

Grupa Carlsberg odsłania kolejny etap prac nad Fibre Bottle - butelką z włókna drzewnego, w pełni nadającą się do recyklingu

Carlsberg testuje butelkę z włókna drzewnego; fot. mat. pras.

Fibre Bottle zostanie przetestowana przez konsumentów w ośmiu krajach Europy Zachodniej, w tym w Polsce

Piwo Carlsberg znajdujące się w Fibre Bottle zostało uwarzone z organicznego jęczmienia ze zwrównoważonych upraw, aby ograniczyć ślad węglowy

Nowa generacja Fibre Bottle jest wynikiem trwającego od 2015 r. projektu realizowanego przez Grupę Carlsberg wspólnie z Paper Bottle Company (Paboco), Avantium i partnerami z Paper Bottle Community

Fibre Bottle Carlsberg na 8 rynkach

W lipcu 2022 r. na polskim rynku pojawi się 1.200 innowacyjnych butelek Fibre Bottle jako część największego testu konsumenckiego tego produktu organizowanego przez Grupę Carlsberg.

Łacznie 8.000 butelek Fibre Bottle z piwem Carlsberg trafi do konsumentów z ośmiu rynków Europy Zachodniej: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz z Polski.

Testy na tak szeroką skalę pozwolą Grupie Carlsberg zebrać informacje na temat doświadczeń konsumentów z Fibre Bottle. Wyniki posłużą do opracowania finalnego opakowania nowej generacji.

Polscy konsumenci będą je mogli wygrać w konkursach organizowanych przez markę Carlsberg w mediach społecznościowych, a także za pośrednictwem innych aktywności marketingowych.

Z czego składa się butelka Fibre Bottle Carlsberg?

Nowa butelka Fibre Bottle wykorzystuje potencjał materiału PEF

Ważnym kamieniem milowym przy tworzeniu butelki Fibre Bottle było opracowanie jej wewnętrznej wyściółki z polimeru PEF pochodzenia roślinnego. Za innowację jest odpowiedzialny partner Grupy Carlsberg – firma Avantium, wiodący ekspert w dziedzinie chemii odnawialnej. PEF jest wytwarzany w całości z surowców naturalnych, jest kompatybilny z systemami recyklingu tworzyw sztucznych i może też ulec degradacji w przyrodzie, jeśli nie trafi do recyklingu. PEF ma jeszcze jedną istotną funkcję – pełni rolę skutecznej bariery pomiędzy piwem a zewnętrzną obudową z włókna drzewnego, chroniąc piwo – jego smak i nagazowanie - lepiej niż konwencjonalne opakowania PET.

Zewnętrzna powłoka (obudowa) Fibre Bottle jest organiczna (bio-based), zbudowana z włókien drzewnych pozyskanych z odpowiedzialnie zarządzanych lasów z certyfikatem FSC. Dodatkową jej zaletą są właściwości izolacyjne, dzięki którym piwo jest dłużej zimne w porównaniu z puszkami i szklanymi butelkami.

Producentem zewnętrznej powłoki jest firma opakowaniowa Paboco.

- Pionierska Fibre Bottle to efekt kilku lat pasji, pracy i kooperacji z partnerami. Cieszymy się, że możemy oddać ją w ręce konsumentów. Mamy nadzieję, że dzięki temu pilotażowemu projektowi przetestujemy możliwości produkcyjne, wydajność i zdolność do recyklingu na dużą skalę i dowiemy się także, co na jej temat sądzą smakosze piwa – mówi Stephane Munch, wiceprezes ds. rozwoju w Grupie Carlsberg. – Opracowanie i produkcja polimeru PEF jako funkcjonalnej bariery dla piwa, była jednym z największych wyzwań w tym projekcie. Dlatego uzyskanie dobrych wyników testów, współpraca z dostawcami i widok butelek napełnianych piwem Carlsberg na linii rozlewniczej jest dla nas wielkim osiągnięciem - dodaje.

Fibre Bottle jest w 100% organiczna (bio-based), z wyjątkiem kapsla, który jest niezbędny do zamknięcia butelki i utrzymania wysokiej jakości produktu. Butelka z kapslem w całości nadają się do recyklingu.

Piwo Carlsberg warzone z ekologicznego jęczmienia

Piwo zostało uwarzone z jęczmienia uprawianego w pełni ekologicznymi metodami i z zastosowaniem rolnictwa regeneracyjnego. Ekologiczne metody uprawy przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności terenów uprawnych, poprawy kondycji gleby oraz zwiększenia naturalnej sekwestracji dwutlenku węgla w porównaniu z konwencjonalnymi metodami upraw. Piwo powstało we współpracy z dostawcą słodu jęczmiennego, firmą Soufflet. Konsumenci mogą spodziewać się tego samego wyśmienitego smaku piwa Carlsberg.

Obecna generacja 2.0 Fibre Bottle w ocenach cyklu życia produktu już teraz ma lepsze wyniki np. pod kątem emisji CO2 niż jednorazowa szklana butelka. Docelowo Grupa Carlsberg planuje, co jest poparte badaniami, że emisja CO2 w przypadku kolejnej generacji 3.0 Fibre Bottle będzie aż o 80% niższa w porównaniu do emisji w trakcie cyklu życia szklanej butelki jednorazowej. Oznacza to, że na każdą szklaną butelkę jednorazowego użytku można będzie wytworzyć pięć butelek Fibre Bottle przy takim samym śladzie węglowym.

Finalnym celem Grupy Carlsberg jest Fibre Bottle, która będzie miała tak samo niski ślad węglowy jak szklana butelka zwrotna, która jest obecnie najbardziej wydajnym i przyjaznym środowisku opakowaniem, jeśli zostaje zwrócona przez konsumenta do sklepu. Co równie ważne, Fibre Bottle nie zastąpi, ale uzupełni istniejące już portfolio opakowań, takich jak szklane butelki i puszki, dając konsumentom szerszy wybór.

Together Towards ZERO and Beyond

Fibre Bottle wpisuje się także w realizację strategii zrównownoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. „Together Towards ZERO and Beyond”. Jednym z jej celów jest osiągnięcie ZERO śladu węglowego we wszystkich browarach Grupy do 2030 roku.

- Badanie śladu węglowego dla Carlsberg Polska pokazuje, że opakowania odpowiadają za znaczącą jego część. Dlatego każdy nowy projekt w tym obszarze, taki jak Fibre Bottle, redukujący ilość CO2 jest bardzo ważny – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak dyrektor ds. korporacyjnych Carlsberg Polska.

– W naszym raporcie ESG za 2021 rok informujemy, że w Polsce z sukcesem realizujemy wiele ambitnych projektów aby ograniczyć nasze oddziaływanie na środowisko. Dla przykładu, dzięki poprawie efektywności zwrotu opakowań w 2021 r. ograniczyliśmy nasze emisje CO2 o 400 ton. Zaś w wyniku stopniowego, od 2017 roku, zmniejszania grubości szkła w butelkach zwrotnych, na koniec ub. roku zaoszczędziliśmy 4.587 ton tego surowca – dodaje.