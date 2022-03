Carlsberg Ukraina: jak pracują browary podczas wojny?

Grupa Carlsberg prowadzi trzy browary na terenie Ukrainy. W Polsce trwa organizacja pomocy dla pracowników z Ukrainy. Na bieżąco przekazywane są także informacje dotyczące działalności firmy i losów pracowników.

Data: 02-03-2022

Cydr Somersby produkowany w browarze w Kijowie/ fot. Shutterstock

Dla osób z Ukrainy, które są zatrudnione w browarach Carlsberg zapewnia pomoc psychologiczną oraz wsparcie w połączeniu pracowników z ich rodzinami , jeśli zdecydują się one przyjechać do Polski. W poniedziałek polscy pracownicy wypełniali ankiety dotyczące form pomocy, której mogliby i chcieli udzielić. „ Otrzymaliśmy na ten moment 112 zgłoszenia i liczba ta rośnie – 96 chętnych do pomocy w transporcie i 16 zgłoszeń dot. udostępnienia lokum. Za wszystkie zgłoszenia i chęć niesienia pomocy bardzo serdecznie dziękujemy!” – przekazała we wtorek rano firma w wewnętrznym komunikacie do pracowników.

Firma przygotowała też materiały i poradniki, które mają pomóc jak najskuteczniej pomagać uchodźcom z Ukrainy. Do browaru we Lwowie transportowana jest rzeczowa pomoc dla pracowników i ich rodzin. W polskim oddziale powstał także zespół koordynujący wsparcie dla Carlsberg Ukraina.

Na terenie Ukrainy Grupa Carlsberg ma trzy browary - w Zaporożu, w Kijowie oraz we Lwowie. „Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami wdrożyliśmy szereg środków na poziomie Grupy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom na Ukrainie. Zawieszona została praca w browarach w Zaporożu i w Kijowie, pracownicy zostali poproszeni o pozostanie w domu i przestrzeganie poleceń władz. Nasz browar we Lwowie jest czasowo zamknięty z powodu przerwy w dostawie gazu ziemnego. W browarach pozostają tylko niewielkie ekipy dbające o media i bezpieczeństwo. Na szczęście nie było żadnych doniesień o urazach, zaginionych współpracownikach czy ofiarach śmiertelnych” – przekazano pracownikom w komunikacie.