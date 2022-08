Carlsberg wstrzymuje produkcję z powodu braku CO2? Mamy komentarz firmy

Autor: AW

- Podjęliśmy wszelkie działania w celu zapewnienia dostępności piwa dla konsumentów i mamy nadzieję, że obecna sytuacja jest przejściowa - informuje Carlsberg Polska. Firma apeluje do rządu o pilne podjęcie efektywnych działań w związku z brakiem CO2.

Carlsberg Polska ma problemy z powodu braku dwutlenku węgla; fot. shutterstock

Carlsberg Polska: Oświadczenie

Carlsberg Polska poinformował, że obecne zapasy dwutlenku węgla pozwolą funkcjonować spółce jeszcze dwie, może trzy doby, po czym browary będą musiały zatrzymać procesy warzenia.

Firma otrzymała od swojego dostawcy informację o wstrzymaniu dostaw dwutlenku węgla. Przyczyną tej decyzji jest ograniczenie produkcji nawozów azotowych przez Grupę Azoty S.A. i należącą do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A firmę ANWIL S.A. ze względu na nagły i bezprecedensowy wzrost cen gazu ziemnego.

Dwutlenek węgla jest produktem ubocznym powstającym podczas produkcji nawozów. Gaz ten po przetworzeniu jest szeroko stosowany w branży spożywczej, w tym w browarniczej, a jego niedobór może skutkować koniecznością wstrzymania produkcji piwa - oświadcza Carlsberg Polska

Jak tłumaczy firma, w procesie warzenia piwa dwutlenek węgla w piwie pochodzi z naturalnego procesu fermentacji i jest wytwarzany przez drożdże. Z kolei dwutlenek węgla dostarczany z zewnątrz jest potrzebny do zapewnienia hermetyczności naczyń piwowarskich - nie pozwala na kontakt piwa z powietrzem w trakcie rozlewu piwa do butelek, puszek i beczek. Wszystko po to, aby jakość piwa była taka, jakiej oczekuje konsument.

- Po naszej stronie podjęliśmy wszelkie działania w celu zapewnienia dostępności piwa dla konsumentów i mamy nadzieję, że obecna sytuacja jest przejściowa - uspokaja firma.

Carlsberg Polska apeluje do rządu o pilne podjęcie efektywnych działań w związku zaistniałą sytuacją.