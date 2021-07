Co ma wspólnego krowa z browarem?

Co ma piwo wspólnego z paszą dla zwierząt? Jak mówi Jarosław Hoc, kierownik procesów technologicznych w Browarze w Żywcu, dzięki warzeniu piwa krowy mogą mieć doskonałą paszę.

W skali roku w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu powstaje ok. 80 tysięcy ton młóta i 10 tysięcy ton gęstwy drożdżowej. Te produkty uboczne są sprzedawane, podobnie jak piwo.

Młóto z browaru dla bydła

- Wysłodziny popularnie nazywane młótem browarnianym powstają ze słodu podczas zacierania, a następnie warzenia brzeczki. Słód jest mielony i mieszany z wodą, później podgrzewany, a na końcowym etapie filtrowany. Płynna brzeczka następnie trafia do fermentacji, a w kadzi filtracyjnej pozostają wysłodziny, trochę jak makaron na durszlaku w domowej kuchni. Młóto w browarze wykorzystywane jest tylko raz – jeśli weźmiemy słód i go przerobimy, to w ramach browaru jest to zamknięty etap. Nie da się go użyć ponownie. Nie ma żadnego zawracania, kombinowania, filtracja stanowi końcowy etap obróbki. Wysłodziny jako produkt powstający w browarze są objęte naszym systemem kontroli HACAP, musimy dbać o ich jakość – to nie są śmieci, tylko pełnowartościowy produkt. Na bieżąco badamy różne parametry młóta takie jak pH, zawartość błonnika, białek czy tłuszczów, żeby mieć pewność, że nadają się one do dalszego przetworzenia przez naszych kontrahentów. Wysłodziny są następnie transportowane do zbiorników i codziennie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę - mówi Jarosław Hoc, kierownik procesów technologicznych w Browarze w Żywcu.

Młóto z browaru jest w całości przeznaczone na paszę dla bydła. Z tego powodu browar ma dwa razy w roku kontrolę weterynaryjną sprawdzającą, czy spełnione są wszystkie warunki umożliwiające zakwalifikowanie ich jako paszy.

Suszone drożdże jako dodatek paszowy

Na pasze stosowane są też suszone drożdże. Stanowią one dodatek paszowy nie tylko dla bydła, ale dla wielu różnych gatunków, w tym zwierząt domowych i gospodarskich, m. in. świń, koni, a także ptactwa, nawet gołębi.

- Z drożdżami jest nieco inaczej niż ze słodem, bo mogą one nam służyć kilkakrotnie. Do brzeczki dodajemy drożdże i w ten sposób rozpoczyna się fermentacja, drożdże rozmnażają się przez pączkowanie wykorzystując zawarte w brzeczce cukry i przetwarzają je miedzy innymi na alkohol, a my po zakończeniu tego procesu odbieramy gęstwę drożdżową i wykorzystujemy ją ponownie. W zależności od rodzaju drożdży i ich kondycji można ich użyć kilkakrotnie. Dopiero po takim czasie kończy się ich rola w browarze i tak jak w wypadku wysłodzin, także gęstwa drożdżowa stanowi produkt uboczny pracy browaru, a nie odpad - tłumaczy Jarosław Hoc.