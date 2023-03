17 marca świętuje patron Irlandii, czyli św. Patryk. Dzień Świętego Patryka jest jednak obchodzony nie tylko w ojczyźnie (gdzie jest świętem narodowym i religijnym), ale także w wielu krajach świata. Również w Polsce, gdzie dzień ten jest kojarzony przede wszystkim z konsumpcją piwa.

Dzień św. Patryka obchodzimy 17 marca. |fot. Shutterstock

W Dzień Świętego Patryka, który w 2023 roku wypada w piątek (17 marca) wolne od pracy mają mieszkańcy Irlandii, Irlandii Północnej, Nowej Fundlandii, Labradoru oraz Montserrat.

Dzień Świętego Patryka - tradycje i symbole

Wbrew pozorom, najważniejszą tradycją obchodów święta nie jest picie piwa, a noszenie ubrań w zielonym kolorze. To narodowy kolor Irlandii, czerpiący z trawiastego charakteru wyspy, który symbolizuje równie przypisywaną świętemu Patrykowi koniczynę. Zieleń jest tego dnia wszechobecna i dominuje podczas festynów i ulicznych pochodów w miastach.

Jednym z symboli Dnia Świętego Patryka jest shamrock. | fot. Shutterstock

Co oznacza Shamrock?

Trójlistna koniczyna zwana shamrock (irl. seamróg) to jeden z głównych symboli związanych z Irlandią. Św. Patryk miał według legendy wyjaśniać za pomocą owej rośliny dogmat o Trójcy Świętej pierwszym irlandzkim chrześcijanom.

Shamrock nosi się 17 marca w klapie ubrań podczas świętowania Dnia Świętego Patryka. Symbol ten ma dziś mniejsze znaczenie religijne, ale w kulturze jest obecny szeroko. Widnieje np. na odznakach czapek Gwardii Irlandzkiej czy w logotypie irlandzkich linii lotniczych Aer Lingus.

Kiedyś świętowano Dzień Św. Patryka z whiskey, obecnie piwo jest równie popularne. | fot. Shutterstock

Co się pije na św. Patryka?

Głównym trunkiem, przynajmniej w Irlandii, związanym z Dniem Świętego Patryka jest whiskey. Kolejna z legend głosi, że święty Patryk, któremu kelnerka nie dolała pełnej miary trunku do szklanki, nastraszył ją wizją pojawiania się w jej karczmie potworów. Ta miała od tego momentu dolewać mu już zawsze do pełna. Szklankę whiskey ze specyficznym, podłużnym dziubkiem zwie się na cześć święta "dzbanem Patryka".

Dziś jednak równie powszechne jest picie piwa podczas święta. Obecnie Irlandczycy piją w tym dniu irlandzkiego ciemnego stouta. Polacy, którzy również wciągnęli się w obchody tego święta, tradycyjnie piją w tym dniu właśnie piwo, a najlepiej, żeby to był irlandzki Guinness.

Dlaczego Dzień św. Patryka wypada 17 marca?

Święto jest obchodzone w rocznicę śmierci św. Patryka. 17 marca wspomina się jego życie i dokonania.

Św. Patryk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii Irlandii. Jak głosi legenda w IV wieku mały chłopiec pochodzenia walijskiego, który naprawdę nazywał się Maewyn Succat, został porwany i sprowadzony do Irlandii jako niewolnik. Po ucieczce z niewoli i odbyciu studiów teologicznych, już jako duchowny, miał nawrócić mieszkańców wyspy na chrześcijaństwo. Św. Patryk stał się bohaterem licznych legend, przypisano mu wiele cudów oraz bohaterskich czynów, aby ostatecznie powołać go na patrona Irlandii. Zmarł prawdopodobnie 17 marca 461 r. – tę datę przyjęto jako święto narodowe, obecnie hucznie obchodzone przez Irlandczyków, a także na całym świecie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl