Holding Palikota i Wojewódzkiego uniknie upadłości? Większość wierzycieli chce układu Jak na razie zdecydowana większość głosujących wierzycieli Manufaktury Piwa Wódki i Wina opowiedziała się za przyjęciem porozumienia układowego.

Dwie firmy w tarapatach

Manufaktura Piwa Wódki i Wina - w której Janusz Palikot jest w prezesem i większościowym akcjonariuszem, a mniejszościowy pakiet należy do Kuby Wojewódzkiego - oraz jej spółka zależna Tenczynek Dystrybucja wiosną br. przestały spłacać swoje zadłużenie. Od sierpnia są w trakcie postępowań układowych, po tym jak jeden z jej wierzycieli złożył wnioski o sanację i upadłość.

Obie firmy pod koniec września przedstawiły pierwsze propozycje spłaty zobowiązań, a w połowie października - ich kolejne wersje, korzystniejsze dla wierzycieli. Ci mogli oddawać głosy do 30 października.

Co dalej? Głosy za przyjęciem układu

Nie ma jeszcze pełnych wyników głosowań, natomiast Marek Maślanka, jeden z głównych inwestorów w Manufakturze Piwa Wódki i Wina, w środę poinformował, że w przypadku tej spółki zdecydowana większość policzonych jak dotąd głosów jest za przyjęciem układu. Na platformie X wyliczył, że oddano ok. 90 mln głosów za, ok. 44 mln przeciw, a ok. 27,9 mln zostało uznanych za nieważne (nie wskazał dlaczego), z czego większość była na tak.

