Coca-Cola nabita w butelkę przez CR7. Napojowe afery EURO 2020

Kilkusekundowy gest Cristiano Ronaldo z butelkami Coca-Coli rozbudził dyskusję na temat odpowiedzialności sportowców promujących marki oraz żelaznych zasad product placement. Podsumowujemy temat tygodnia.

Autor: Anna Wrona/Adam Tubilewicz

Data: 18-06-2021, 07:50

Jeden gest Cristiano Ronaldo wzbudził olbrzymią dyskusję; fot. PAP/EPA/Tibor Illyes / POOL

Cristiano Ronaldo odstawia Coca-Colę

Przypomnijmy: 14 czerwca Cristiano Ronaldo w trakcie konferencji prasowej przed meczem Portugalii z Węgrami odstawił stojące przed nim butelki Coca-Coli i zaapelował, by pić wodę. Cristiano Ronaldo przeciwko Coca-Coli: "Pijcie wodę!"

Gest znanego piłkarza wzbudził duże zainteresowanie mediów. Pojawiły się głosy, że może zaszkodzić wizerunkowo Coca-Coli, która jest jednym ze sponsorów mistrzostw. Sportowiec wszak nie tylko wybrał wodę jako jedną z opcji dostępnych na stole, ale też ostentacyjnie usunął z pola widzenia pozostałe napoje.

🥤👀 Cristiano Ronaldo wasn't pleased with the bottles of coke at his press conference and shouted 'drink water!'...#POR | #CR7 pic.twitter.com/QwKeyKx2II — The Sportsman (@TheSportsman) June 14, 2021

Gest Ronaldo - protest czy kryptoreklama?

Szybko pojawiło się pytanie, przeciwko czemu protestuje Ronaldo. Przeciwko firmie Coca-Cola? Wszystkim słodzonym napojom? Podatkowi cukrowemu? Przeciwko sponsorom? A może jest to po prostu promocja wody, uniesionej w dodatku w zwycięskim geście do góry?

– To, że Ronaldo jest wybitną postacią sportową dodatkowo zwiększa wagę jego promowania wody zamiast napoju bezalkoholowego. Wiele osób uważa go i ufa mu jako symbol zdrowia, które jest niezbędne dla jego sportowych osiągnięć – komentuje Khalid Peerbaccus, starszy badacz konsumencki w GlobalData.

Napoje gazowane i piwo na Euro 2020 sprzeczne z postrzeganiem sportu?

– Ronaldo osiągnął to, co zamierzał, zachęcił swoich fanów do sięgania po wodę – uważa Ewelina Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji Pitted Cherries.

Czy Coca-Cola straci?

Po zdarzeniu akcje Coca-Cola Company straciły 1,6 proc. (z 56,1 do 55,22 dolara za sztukę). Według niektórych analiz wycena firmy spadła przez to o 4 miliardy dolarów. Jednak czy na pewno? – Kto to wyliczył? Jakie cztery miliardy? Ja mogę powiedzieć, że pięć miliardów. To jest jakieś wariactwo – powiedział w rozmowie z Onet Sport, Adam Pawlukiewicz, specjalista ds. marketingu z Pentagon Research.

– Samo zachowanie Cristiano Ronaldo na pewno nie jest jedyną przyczyną tego, że Coca-Cola straciła nieco na wartości. Zresztą nie można uznać tego nawet za “znaczący” spadek, szczególnie jeśli złapiemy szerszą perspektywę, np. półroczną – dodaje.

Zdaniem Wojtka Walczaka, strategy directora w agencji Plej, Coca-Cola nie straci "nawet ułamka promila". – Firma zyskała po raz kolejny darmową ekspozycję w mediach, niezależnie od kontekstu, co już zresztą widać w internetowej dyskusji za pomocą memów. Każda taka dyskusja jest zawsze na plus dla tak masowej i popularnej marki. A sam Cristiano Ronaldo w moich oczach zyskał po raz kolejny +100 do sportowego profesjonalizmu i na pewno zyska na tym jego marka osobista, dając też pole do popisu ewentualnym innym markom, które chciałyby na tym wygrać coś dla siebie. Wynik tego starcia oceniam na 1:1, z delikatnym wskazaniem na Cristiano za genialne wykorzystanie kontekstu – mówi ekspert.

Dużego zagrożenia dla marki nie widzi też Ewelina Radowicz: – Patrząc na ostatnie nagłówki w mediach, jak np. „Ronaldo pogrzebał Coca-Colę”, sądzę, że są one tworzone trochę na wyrost. Oczywiście, firma odnotowała spory spadek na giełdzie, ale pytanie jak długo on się utrzyma. Kilka dni czy tygodni strat z pewnością nie pogrzebie firmy o takim kapitale.

Gest Ronaldo może zniechęcić fanów piłkarza do Coca-Coli

Pogba chowa Heinekena

Coca-Cola nie była jedynym napojem, który zniknął ze stołu podczas konferencji EURO 2020. Dwa dni później śladem Portugalczyka poszedł Paul Pogba. Gwiazda reprezentacji Francji jako kolejna już zaszokowała publikę i usunęła ze stołu konferencyjnego... butelki piwa Heineken. Piłkarz zaznaczył, że jest pobożnym muzułmaninem, a w tej religii alkohol jest zakazany. Euro 2020: butelka Heinekena pod stołem. Paul Pogba jak Ronaldo

paul pogba hates heineken

Don't give Paul Pogba Heineken pic.twitter.com/4inexnnO3J — Vini Johny28 (@ViniJohny28) June 15, 2021

Wątpliwy product placement

Stawiać czy nie stawiać? Śmiałe zachowania piłkarzy stawiają pod znakiem zapytania sens product placement. Co to za promowanie produktu, jeżeli w każdej chwili ktoś może poczuć się uprawnionym, by na wizji schować go pod stół? Jak oceniają eksperci z 38 Content Communication, ostatnie wydarzenia pokazują, że dzisiejszych czasach sponsoring w formie tytularnej czy product placementu często nie jest najlepszym rozwiązaniem. Konsumenci coraz bardziej doceniają marki, które coś im dają, a nie tylko emanują produktem i logo.

Marta Radomska, Account Director PR Hub podkreśla, że gest Ronaldo nie tylko wywołał sporo chwilowego zamieszania w przestrzeni internetowej, ale też stał się też przyczynkiem do rozmów o zasadności klasycznego podejścia do product placement, a przynajmniej... większej dbałości o skuteczne wyegzekwowanie świadczeń dla partnerów.

Coca-Cola: Nic się nie stało

Czy Portugalczyk zostanie ukarany za swoje zachowanie? Historia zna już takie przypadki. W 2018 r. podczas meczu Chorwacji z Danią w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji Dejan Lovren wypił kilka łyków Red Bulla. Komitet Dyscyplinarny FIFA nałożył na gracza 70 tys. franków szwajcarskich grzywny, ponieważ oficjalnymi dostawcami napojów podczas turnieju są Coca-Cola i jej marka Powerade. Sprawę opisywaliśmy w tekście: Mundial: Chorwacki piłkarz zapłaci grzywnę za wypicie Red Bulla.

Czy jednak na taki krok zdecyduje się Coca-Cola? Nic na to nie wskazuje. Rzecznik prasowy Coca-Coli powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że "nic się nie stało" oraz że każdy ma prawo wyboru. – Każdy ma prawo do swoich preferencji smakowych i wyboru napoju. Gracze, którzy pojawiają się na konferencjach prasowych, otrzymują od firmy wodę, Coca-Colę i Coca-Colę Zero Sugar. Zawodnicy i trenerzy mogą więc swobodnie wybierać napoje, na które mają ochotę – cytuje krótkie oświadczenie rzecznika portal givemesport.com.

Firma zgrabnie wybrnęła więc z sytuacji. Nie skomentowała, co stało się z pozostałymi napojami. Zwykle mając do wyboru na stole różne opcje do picia, nie usuwamy z niego tych, których nie będziemy pili. Coca-Cola współpracuje jednak z UEFA od 1989 roku i wie, co robi, ponieważ przynosi to marce duże korzyści. – Coca-Cola zarabia ogromne pieniądze na sprzedawaniu swoich produktów na stadionach piłkarskich i to, że jakiś jeden piłkarz po prostu odłożył gdzieś na bok butelki, to nie ma to dużego znaczenia – uważa Adam Pawlukiewicz, specjalista ds. marketingu z Pentagon Research.

A nawet jeśli do kary dojdzie, to Ronaldo stać na jej zapłacenie. Według wyliczeń magazynu "Forbes", piłkarz w minionych 12 miesiącach zarobił 120 mln dolarów, z czego 70 mln dol. to kontrakty sportowe. Daje mu to trzecie miejsce na liście najlepiej zarabiających sportowców na świecie.

– Nawet jeśli zostaną podjęte kroki prawne, to piłkarz musiał się z tym liczyć. W końcu jednego z najpopularniejszych ludzi na Ziemi stać na rozprawy sądowe. Sądzę też, że mniej znany gracz, którego zarobki są nieporównywalne do Ronaldo, nie podjąłby takiego kroku. W takim przypadku, gdy sponsorem jest tak wielki gracz rynku FMCG, ryzyko może podejmować jedynie osoba bogata. W przeciwnym wypadku mniej znany piłkarz mógłby nie podnieść się po batalii sądowej. Jednak patrząc na wypowiedź rzecznika turnieju na temat wolnego wyboru napoju podczas konferencji, do kroków prawnych dojść nie powinno – mówi Ewelina Radowicz.

Co powinien reklamować sportowiec?

Sprawa z Ronaldo i Pogba skłania jednak do pytania o to, czy wszystkie produkty spożywcze pasują do zawodowych sportowców. Samemu Ronaldo szybko zarzucono hipokryzję za udział w reklamie KFC w 2013 roku.

Zdaniem Eweliny Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji Pitted Cherries już samo zjawisko sponsoringu klubów i wydarzeń sportowych przez marki kojarzone z "niezdrową" żywnością jest chybionym posunięciem.

– Sport zawsze powinien kojarzyć się ze zdrowym trybem życia, jak i zdrowym odżywianiem. Natomiast ostatnie posunięcie Cristiano Ronaldo mogłoby zniechęcić do sięgania po napój Coca-Cola jego fanów lub osoby, dla których piłkarz jest autorytetem, najczęściej z najmłodszej grupy wiekowej, która bądź co bądź lubi słodkie napoje – dodaje.

Przeciwnego zdania jest Marta Radomska, która wskazuje, że mimo punktowych mocnych reakcji otoczenia, także giełdy, „rysy” na wizerunku flagowego produktu amerykańskiego giganta nie będą trwałe.

– Marki takie jak Coca-Cola czy Heineken należą do kategorii guilty pleasure i nie budują komunikacji na przekazach prozdrowotnych, a sam Ronaldo znany jest również z niekonwencjonalnych posunięć czy poglądów – podsumowuje.

Coca-Cola viralem na Euro 2020

Akcja z napojami sponsorów Euro 2020 na konferencjach stała się już viralem. Do zachowania Ronaldo i Pogby nawiązał m.in. Andrij Jarmołenko. Reprezentant Ukrainy z uśmiechem ustawił oba napoje w lepiej widocznym miejscu stołu prasowego. Z kolei trener reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow otworzył jedną butelkę Coca-Coli od drugiej po czym wziął długi łyk:

Podczas gdy zamieszanie wokół Ronaldo i Coca-Coli powoli ustępuje miejsca relacjom ze znakomitych występów Portugalczyka na boiskach Euro 2020, zastanawiamy się, po jaki napój sięgną na konferencji prasowej polscy piłkarze. Miejmy nadzieję, że piwo, które nawarzyli sobie u kibiców słabymi występami, będą w stanie wypić do dna.