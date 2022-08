strefa premium

Cyfryzacja i innowacje w produkcji piwa. W co inwestują browary? (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 04-08-2022, 12:46

Browar w Warce należący do Grupy Żywiec jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Polsce. O innowacjach, automatyzacji i robotyzacji w produkcji piwa rozmawiamy z Krzysztofem Żyrkiem, dyrektorem browaru w Warce.

O innowacjach, automatyzacji i robotyzacji w produkcji piwa rozmawiamy z Krzysztofem Żyrkiem, dyrektorem browaru w Warce. / fot. materiały prasowe

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Browar w Warce jest drugim co do wielkości zakładem produkcyjnym w Grupie Żywiec, a zarazem jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Polsce. Co go wyróżnia na tle innych?

Krzysztof Żyrek, dyrektor Browaru Warka: Obecnie miarą efektywności są nie tylko wskaźniki browaru, a efektywność mierzona na poziomie całego łańcucha dostaw, włączając dostawców i obiorców. Do tego potrzebna jest organizacja nastawiona na rozwój, ciągłe doskonalenie i tym samym tworzenie nowych kompetencji, budujących model „responsive”, który jest otwarty na aktualne potrzeby naszych klientów i konsumentów.

Myślę, że w Browarze Warka posiadamy odpowiednie kompetencje i infrastrukturę, które pozwalają nam na realizowanie naszych celów. Kilka lat temu rozpoczęliśmy transformację naszej organizacji ukierunkowanej na budowanie zespołów autonomicznych na poziomie operacyjnym, wykorzystując system zarządzania TPM. Dzięki temu poprawiliśmy znacząco wyniki i zbudowaliśmy potencjał do dalszego rozwoju w obszarze całego łańcucha dostaw przy dużym wsparciu cyfryzacji.