Czy można sprzedawać alkohol przez internet? Choć internetowa lub wysyłkowa sprzedaż alkoholu jest co do zasady zakazana w polskim prawie, orzecznictwo sądów nie jest w takich przypadkach jednolite.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 25-06-2021, 08:03

Czy można sprzedawać alkohol przez internet? Zapytaliśmy prawnika. fot. shutterstock

Większość polskich organów konsekwentnie stoi na stanowisku, że internetowa lub wysyłkowa sprzedaż alkoholu jest niedozwolona.

Znane są jednak przypadki, w których sklepy internetowe oferują napoje alkoholowe w ramach sprzedaży wysyłkowej i nie spotykają się z konsekwencjami.

Praktyka orzecznicza pokazuje, że nie zawsze dostarczenie alkoholu do domu klienta będzie oznaczać naruszenie zakazu sprzedaży alkoholu.

Problemy właściciela "Misiewiczówki" skłoniły nas do przyjrzenia się prawnym uwarunkowaniom sprzedaży alkoholu przez internet w Polsce. Czy sprzedaż alkoholu online jest możliwa i legalna? Co mówią w tej sprawie przepisy, a jaka jest praktyka orzecznicza? Zapytaliśmy prawnika:

Czy można sprzedawać alkohol przez internet?

Anna Mirek, radca prawny i Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k przypomina, że większość polskich organów konsekwentnie stoi na stanowisku, że internetowa lub wysyłkowa sprzedaż alkoholu jest niedozwolona.

- Stanowisko to wynika z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi, że niedozwolona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; osobom do lat 18; na kredyt lub pod zastaw. Sprzedaż na odległość nie pozwala bowiem sprzedawcy na weryfikację, czy te warunki zostają w danej sytuacji spełnione - mówi.

Sprzedaż alkoholu online bez konsekwencji?

Prawniczka zwraca jednocześnie uwagę, że znane są przypadki, w których sklepy internetowe oferują napoje alkoholowe w ramach sprzedaży wysyłkowej i nie spotykają się z konsekwencjami.

- Znane są także różnego rodzaju konstrukcje związane z upoważnianiem firm kurierskich do odbioru alkoholu w imieniu klienta. Należy podkreślić jednak, że czasowy brak wyciągania konsekwencji wobec tych podmiotów nie oznacza, że takie działania są zgodne z przepisami ustawy. Co do zasady sprzedaż alkoholu bez odpowiedniego pozwolenia lub wbrew jego zapisom, czyli sprzedaż bez weryfikacji, czy kupujący ma ukończone 18 lat i jest trzeźwy, może zostać uznana za przestępstwo sprzedaży alkoholu wbrew przyznanemu pozwoleniu, co jest zagrożone: grzywną od 2 tys. zł do 500 tys. zł, przepadkiem napojów alkoholowych oraz zakazem prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedawaniu lub podawaniu tego rodzaju napojów - wskazuje.

Sprzedaż alkoholu online - kluczowa weryfikacja wieku

Anna Mirek zaznacza, że orzecznictwo sądów w wyżej wspomnianych przypadkach nie jest jednak jednolite.

- Nie zawsze dostarczenie alkoholu do domu klienta będzie oznaczać naruszenie wspomnianego wyżej zakazu sprzedaży alkoholu. W praktyce będzie decydować o tym fakt, czy sprzedawca w rzeczywistości był w stanie dochować wymogów określonych we wspomnianym artykule i przeprowadzić stosowną weryfikację - mówi.

Radca prawny i Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k. uzupełnia, że mówiąc o sprzedaży alkoholu, warto również wspomnieć, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak również Ministerstwo Rozwoju w swoich odpowiedziach na interpelacje poselskie wskazywały, że umieszczenie zdjęć danego alkoholu na stronie internetowej sklepu, nawet jeśli alkohol ten nie jest dostępny w sprzedaży wysyłkowej w danym sklepie, a tylko w sprzedaży stacjonarnej, może stanowić niedozwoloną reklamę.

Anna Mirek przeanalizowała dla nas także kwestię dozwolonych form reklamy alkoholu, także w internecie.

