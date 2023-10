Rzecznik Finansowy wezwał spółkę Tenczynek Dystrybucja do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki wprowadzającej konsumentów w błąd, a polegającej na stosowaniu terminologii charakterystycznej dla finansowania społecznościowego - przekazało w środę Biuro Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy wezwał spółkę Tenczynek Dystrybucja do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej. / fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Rzecznik Finansowy wzywa Tenczynek Dystrybucja do przestania stosowania terminologii zw. z crowdfundingiem

Biuro poinformowało, że Rzecznik Finansowy, mając na celu ochronę interesu konsumentów oraz w związku pojawiającymi się sygnałami odnoszącymi się do nieprawidłowości funkcjonowania Tenczynek Dystrybucja S.A., w czerwcu 2023 r. podjął pierwsze działania wyjaśniające mające na celu ustalenie czy spółka w zakresie pozyskiwania przez nią finasowania o charakterze społecznościowym nie narusza przepisów prawa.

"Rzecznik skierował do UOKiK oraz KNF swoje zastrzeżenia w tym zakresie i poprosił o współpracę oraz przedstawienie wniosków z działań kontrolnych instytucji, które prowadzone były w stosunku do spółki. Rzecznik wzywał również spółkę do przedstawienia wyjaśnień" - wyjaśniono.

W środowym komunikacie przekazano, że 16 października Rzecznik Finansowy "wezwał spółkę do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzeniu konsumentów w błąd poprzez posługiwanie się przez Tenczynek Dystrybucja S.A. w ramach projektu pod nazwą +Bunt Finansowy+ terminologią charakterystyczną dla finansowania społecznościowego (crowdfunding), co może sugerować, że są to usługi finansowania społecznościowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 oraz ustawy z o finansowaniu społecznościowym, a także że usługi te są oferowane i świadczone w zgodzie z ww. przepisami oraz pod nadzorem publicznym - podczas gdy wykonywana przez Tenczynek Dystrybucja S.A. działalność nie stanowi świadczenia usług finansowania społecznościowego w rozumieniu ww. przepisów".

Jak dodano, Rzecznik Finansowy wezwał też spółkę do zamieszczenia właściwego oświadczenia na stronie internetowej, w którym potwierdzi, iż "stosował nieuczciwą praktykę rynkową w opisanym powyżej zakresie".

"W ocenie Rzecznika Finansowego konieczne jest skierowanie do konsumentów jasnego i zrozumiałego komunikatu, którego zadaniem jest usunięcie skutku naruszenia równowagi w warstwie informacyjnej, poprzez zapewnienie konsumentom wiedzy co do tego, że zachowanie spółki należy kwalifikować jako nieuczciwą praktykę rynkową. To z kolei może się przełożyć na podjęcie przez nich odpowiednich działań na drodze sądowej lub reklamacyjnej w celu odzyskania zainwestowanych pieniędzy" - przekazano w komunikacie.

Niedawno "Rzeczpospolita" informowała, że zadłużenie należącej do Janusza Palikota Manufaktury Piwa Wódki i Wina Manufaktury oraz spółki Tenczynek Dystrybucja sięga 339 mln zł. Według gazety, która dotarła do akt sądowych, grupa kapitałowa MWPiW miała 1639 wierzycieli na kwotę 254,4 mln zł, a spółka Tenczynek Dystrybucja - 2,3 tys., którzy czekają na łącznie 84,4 mln zł. "Rz" informowała ponadto, że na Facebooku w grupie +Bunt Inwestorów Palikota" zebrało się ok. 900 osób, którzy planują walkę o odzyskanie choć części zainwestowanych środków.

