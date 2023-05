Prace nad system kaucyjnym oraz dyskusje na ten temat trwają od jakiegoś czasu. Jednym z ostatnich pomysłów ustawodawcy jest wprowadzenie kaucji w wysokości 50 gr za puszkę. Opiniami na temat tego projektu dzielą się z nami prezesi największych browarów w Polsce: Igor Tikhonov, prezes zarządu Kompanii Piwowarskiej, Simon Amor, prezes Grupy Żywiec oraz Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska.

Prezesi największych browarów w Polsce podzielili się z nami swoimi opiniami na temat systemu kaucyjnego w Polsce. / fot. Js

Prezesi największych browarów dzielą się swoimi refleksjami na temat systemu kaucyjnego

Sternicy trzech największych browarów w rozmowie z nami zgodnie stwierdzili, że system kaucyjny w Polsce jest bardzo dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek musi być on przemyślanie zaprojektowany, prosty w swoim działaniu i zrozumiały dla konsumentów.

Na pewno w pełni popieramy wprowadzenie systemu kaucyjnego, ale musi to być taki system, który działa w praktyce i się samofinansuje, a kaucja musi odzwierciadlać koszt odtworzenia opakowania, więc zakładamy, że tutaj jest cały czas przestrzeń do rozmowy – stwierdził Simon Amor, prezes Grupy Żywiec.

O ile są powody do radość w związku z powstaniem systemu kaucyjnego, to ciągle pozostaje wiele znaków zapytania co do jego formuły. Do tego dochodzą kwestie, które ustawodawca powinien przedyskutować z browarami, jak choćby wspomniana, propozycja kaucji za puszki.

Z jednej strony cieszy nas pojawienie się wreszcie projektu ustawy, na który czeka cała branża napojowa w Polsce, z drugiej martwią nas niektóre proponowane zapisy. Projekt i przedstawione wraz z nim rozporządzenie zakładające 50 groszową wysokość kaucji, jest w tej chwili przedmiotem dyskusji na forum PFPŻ-etu. Zgłosiliśmy swoje uwagi i komentarze m.in. tę o wysokości kaucji – wyjaśnił Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska. Chcielibyśmy mieć możliwość zgłoszenia uwag odnośnie w wysokości kaucji dla poszczególnych typów opakowań na późniejszym etapie przed datą wejścia ustawy w życie. Ufamy, że wydający rozporządzenie Minister Klimatu i Środowiska uwzględni branżowe opinie nt. wysokości kaucji, w czasie zbliżonym do terminu wejścia w życie ustawy, czyli w styczniu 2025 lub rok później, czyli w terminie rekomendowanym przez branżę napojową – dodał.

Co sądzą prezesi browarów na temat propozycji kaucji w wysokości 50 gr za puszkę?

Zdaniem browarów proponowana przez rząd kaucja 50 gr za puszki już teraz jest za mała.

Na pewno kaucja 50 gr za opakowanie nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ ta kwota już teraz jest niewystarczająca, nie mówiąc o tym, co będzie za 3 lata, kiedy może powstać system kaucyjny. Kaucja ma motywować konsumentów do oddawania opakowań po piwie. Jeśli będzie za niska, to nikt nie zechce ich zwracać – ocenił Igor Tikhonov, prezes zarządu Kompanii Piwowarskiej. Kaucja powinna być jednakowa dla butelek zwrotnych i puszek. Im prościej tym lepiej, bo wtedy możemy osiągnąć zakładane wysokie poziomy zwrotów opakowań, których będzie wymagać ustawodawca. W pierwszym roku działania systemu ma to być 70 proc., a od 2029 roku – 90 proc. Są to bardzo duże oczekiwania, dlatego tak ważne są proste, klarowne i właściwe zasady działania systemu kaucyjnego. Wystarczy korzystać z doświadczenia innych krajów, w których system kaucyjny świetnie działa – dodał.

Według branży wysokość kaucji powinna pokrywać koszty związane z odtworzeniem opakowania, a przy tym kaucja musi być atrakcyjna dla konsumentów, żeby ci chcieli zwracać puszki.

System kaucyjny musi odzwierciadlać koszty odtworzenia opakowania. Na pewno system musi być prosty dla konsumenta, żeby ten go rozumiał i widział w nim korzyści, a z drugiej strony system musi być tak skonstruowany, żeby się samofinansował, żeby nie był wielkim obciążaniem dla producentów – wytłumaczył Simon Amor, prezes Grupy Żywiec.

System kaucyjny zrozumiały dla wszystkich i prosty w obsłudze

Według prezesów największych browarów w Polsce wszystkie decyzje związane z systemem kaucyjnym powinny być dobrze przemyślane i tak rozłożone w czasie, żeby móc się do tego odpowiednio przygotować. A dodatkowo, jak już wspomnieliśmy, system kaucyjny musi być zrozumiały dla konsumentów i z korzyścią dla wszystkich.

Polska jest wyjątkiem z tego punktu widzenia, bo polski system ma mieć wielu operatorów. W innych krajach jest jeden operator i jak analizujemy konsekwencje tego, że w Polsce będzie kilku operatorów, może być to bardzo skomplikowane dla sklepów, które będą musiały podpisywać umowę z wieloma podmiotami. A system również dla nas jak i po stronie handlu powinien być prosty i powszechny – powiedział prezes Grupy Żywiec. System kaucyjny musi przynosić korzyści środowisku naturalnemu, biznesowi i konsumentom. Konsumenci muszą widzieć w nim sens – rozumieć zasady i wynikające z niego korzyści – dodał prezes Kompanii Piwowarskiej.

