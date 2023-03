Grupa Carlsberg poinformowała o zmianie na stanowisku jej dyrektora generalnego. Nowym CEO Grupy, której częścią jest Carlsberg Polska, zostanie Jacob Aarup-Andersen. Zastąpi na tym stanowisku Cees 't Harta, który zapowiedział, że do końca III kw. 2023 r. przejdzie na emeryturę. Dokładna data rozpoczęcia pracy przez Aarupa-Andersena zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Jacob Aarup-Andersen od roku 2020 pełnił funkcję dyrektora generalnego ISS A/S – globalnego lidera w dziedzinie kompleksowego zarządzania obiektami, który zatrudnia 360 000 pracowników w 60 krajach, posiadając oddział także w Polsce.

Jako dyrektor generalny ISS Jacob Aarup-Andersen zarządzał finansami i opracowaniem strategii, koncentrując się głównie na technologii i cyfryzacji, zrównoważonym rozwoju oraz zagadnieniach DE&I (różnorodności, równości i integracji). Podczas jego kadencji firma ISS odzyskała dynamikę wzrostu, a wyniki za 2022 r. przekroczyły oczekiwania.

Przyszły CEO Grupy Carlsberg wcześniej zajmował wysokie stanowiska kierownicze w duńskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach, takich jak: Danske Bank, Danica Pension, Danske Capital, TPX-Axon Capital, Montrica Investment Management i Goldman Sachs.

– Jego postać wniesie do organizacji unikalne połączenie doskonałych umiejętności strategicznych, kompetencji i dyscypliny finansowej z globalnym doświadczeniem operacyjnym oraz angażującym i ukierunkowanym na cel stylem przywództwa. Cieszymy się, że poprowadzi kolejny etap rozwoju Grupy Carlsberg i nie możemy się doczekać, aby powitać go na pokładzie – dodaje Poulsen.



– Z niecierpliwością czekam na dołączenie do Grupy Carlsberg. Zawsze podziwiałem wyjątkowe dziedzictwo i silne wartości Carlsberga i nie mogę się doczekać dalszego budowania na tym wspaniałym fundamencie - komentuje Jacob Aarup-Andersen. – Mocna międzynarodowa obecność, portfolio fantastycznych marek i ambitny program ESG w połączeniu z działalnością Fundacji Carlsberg, są naprawdę inspirujące. Jestem również pod wrażeniem pełnej sukcesów drogi, jaką Grupa przebyła w ostatnich latach. Cees ‘t Hart wraz z zespołem zarządzającym zbudowali bardzo solidny fundament finansowy i koncepcję strategiczną całego przedsiębiorstwa. Moim celem będzie to, by nadal koncentrować się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie współpracy z zespołem, aby w nadchodzących latach jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój i tworzenie wartości tej wyjątkowej firmy – dodaje przyszły CEO Grupy Carlsberg.